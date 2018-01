Policija ovadila poslanko zaradi zapisa na družabnih omrežjih

KÖLN – Nemška policija je zaradi zapisa na spletnih omrežjih, pri katerem bi lahko šlo za spodbujanje sovraštva, ovadila poslanko skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Beatrix von Storch. V Nemčiji je sicer 1. januarja začel veljati strožji zakon glede sovražnega govora na spletu.

Nemška policija objavlja v arabščini

V zapisu, objavljenem na facebooku in twitterju na silvestrovo, je bila von Storchova kritična do kölnske policije, ki je na twitterju objavila zapis v arabščini. »Kaj, hudiča, se dogaja v tej državi. Zakaj policija objavlja uradna sporočila v arabščini?« je zapisala namestnica vodje poslanske skupine AfD v nemškem parlamentu. »Hočejo s tem pomiriti barbarske, muslimanske in posiljevalske horde moških?« se je vprašala. Zapis se verjetno nanaša na množične spolne napade mladih migrantov na ženske v Kölnu med silvestrovanjem leta 2015.

Policija je pojasnila, da ob večjih dogodkih običajno sporočila objavijo v več jezikih. Tako so ga tudi letos poleg v nemščini objavili še v angleščini, francoščini in arabščini.

Sprejeli več sto prijav

Kot je sporočila kölnska policija, so poslanko ovadili, saj bi lahko s tem zapisom »spodbujala sovraštvo«. Tožilstvo v Kölnu je sporočilo, da so zaradi zapisa von Storchove prejeli še več sto prijav posameznikov. Sporočilo sta izbrisala tako Facebook kot Twitter, ki je 12 ur po objavi zapisa tudi blokiral poslankin račun. Spletni omrežji sta ukrepali v okviru novega zakona o sovražnem govoru na spletu, ki je začel veljati 1. januarja. Zakon zahteva umik nezakonitih sporočil, ki spodbujajo sovraštvo, v 24 urah. Če tega ne storijo, jih lahko doleti kazen 50 milijonov evrov.

Sopredsednik AfD Alexander Gauland je danes glede nove zakonodaje dejal, da ogroža svobodo izražanja mnenj. »Te stasijevske metode me spominjajo na NDR,« je dejal Gauland, pri čemer je mislil na policijo nekdanjega komunističnega režima v nekdanji Vzhodni Nemčiji. Sopredsednik AfD, ki sam ni aktiven uporabnik spletnih omrežij, je podpornike pozval, naj objavljajo izbrisana sporočila von Storchove.

»Konec pravne države«

Von Storchova pa je dejala, da gre za »konec pravne države v Nemčiji«. AfD, ki je priljubljenost pridobil predvsem z nasprotovanjem prihodu prosilcev za azil, je na septembrskih volitvah osvojil več kot 90 sedežev v nemškem parlamentu. S tem je kanclerki močno otežil sestavljanje koalicije.