Poleti Himalaja, jeseni Portoriko

Julij: ste sanjarili o obisku Mongolije, baltskih dežel, Aljaske, Japonske, Zanzibarja ali Azorov? Ali bi grizli kolena po Himalaji? Potem je julij kot nalašč za vas. Kot je zaradi sušnega obdobja tedaj primeren čas za raziskovanje močvirnatega Pantanala v Braziliji ali dolomitskega gorovja, Irske ter toplih plaž grških Jonskih otokov.



Avgust: med naj avgustovske popotniške destinacije spadajo po mnenju strokovnjakov Islandija, Zambija, Malavi, Švedska, Ekvador, Turčija, Cookovi otoki in Papua Nova Givneja ter tudi tajski otok Ko Samui ter mesti Sofija v Bolgariji in nemški Berlin. Umetniško usmerjeni se tedaj odpravite v Argentino na umetniške festivale. Komur pa ne da spati adrenalinska žilica, ta naj se s srfom poda na valove v Walesu ali ga obrede na kolesu. Prav tako zadovoljujoče je popotovanje z avtomobilom po avstralski regiji Kimberly.



September: zgodnjejesenski popotniški namigi zaobjemajo Gruzijo, Tibet, Južno Korejo, Republiko Južno Afriko, indonezijska otoka Javo in Sumatro, raziskovanje španske Coste Brave in francoske dišeče pokrajine Provanse ter popotovanje po azijski Svileni cesti. Tik za petami sta jim poležavanje po še vedno toplih, a nič več natrpanih plažah Korzike in odkrivanje Pekinga in Velikega kitajskega zidu. Mamijo tudi divji raftingi na Novi Zelandiji, vzpon na najvišjo goro Alp, na Mont Blanc, ter živalski safari v severni Keniji.



Oktober: s Fidžijem, Sejšeli, Tajvanom, Bolivijo, Slovaško, brazilsko Costo Verde in Škotskim višavjem ne boste udarili mimo. Razmere so idealne tudi za raziskovanje Vietnama, kjer ne smete zaobiti slovitega kraškega Halong Baya, ali pa raziščite indijsko pokrajino Darjeeling ali Butan ter Oman na Arabskem polotoku.



November: med najboljšimi izbori naj bi bili Nikaragva, Kajmansko otočje, Kostarika, Južna Afrika, Nepal, gorovje Simien, ki velja za enega najlepših predelov Etiopije, Hongkong in japonski otok Honšu s Tokijem. Tisti, ki želite kljub pozni jeseni srkati vroče sončne žarke, se napotite na Barbados, v Portoriko ali na Britanske Deviške otoke, ljubitelji formule ena pa odletite v Abu Dabi. Zgodovinski molji lahko tedaj raziskujejo barviti Radžastan v Indiji ali se potikajo med ostanki majevskega kraljestva v Gvatemali.



December: čemu ne bi prazničnega časa preživeli malce drugače, morda na drugi strani oble? Morda na Andamanskem otočju, nekje v Mikroneziji, na avstralski Safirni obali, v karibskem otoškem raju Sveti Vincencij in Grenadine, v Laosu ali na nam bližjem Tenerifu? Mami tudi zimska pravljica arktične Švedske in kanadskega nacionalnega parka Japer, prav posebno doživetje pa obljubljata Patagonija in maroški del Sahare. Ne pozabite niti na živahne božične sejme po evropskih prestolnicah.