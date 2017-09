Pokojninska reforma: v Švici pravijo »ne«

BERN – Pokojninska reforma, o kateri so danes na referendumu odločali v Švici, očitno ni prejela dovolj podpore volivcev za uveljavitev, kažejo prvi neuradni izidi. Kot poroča švicarska televizija SRF, je po izidih iz 25 kantonov od 26 proti dvigu upokojitvene starosti glasovalo 53,5 odstotka udeležencev referenduma, za pa 46,5 odstotka.

Proti delu do 65. leta



Reforma predvideva zvišanje upokojitvene starosti za ženske s 64 let na 65, s čimer se ta za ženske in moške izenačuje. Posegla pa bi tudi v izplačila, ki se za pokojnine namenijo iz sredstev, zbranih v okviru drugega stebra pokojninskega zavarovanja. Za zavarovanca, ki je v svojem pokojninskem skladu zbral 100.000 švicarskih frankov, bi sprememba pomenila, da bo iz tega namesto 6800 švicarskih frankov prejel letno izplačilo v višini 6000.

Znižanje bi vplivalo na zavarovance, ki v začetku leta 2019 še ne bodo dopolnili 45 let. V zameno pa bi vsi na novo upokojeni prejeli dodatnih 70 švicarskih frankov mesečno. Predviden je bil tudi rahlo povečan priliv v starostni pokojninski sklad od DDV.