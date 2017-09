Poginil najstarejši panda

FUZHOU – V starosti 37 let je poginil najstarejši veliki panda v ujetništvu. Prikupna samička, ki je dočakala več kot 100 človeških let, je živela v živalskem vrtu v kitajskem mestu Fuzhou. Ime ji je bilo Basi, umrla pa je v torek zaradi vrste s starostjo povezanih bolezni.

Žival, ki je bila ljubljenka vse Kitajske, se je v ujetništvu znašla leta 1984, potem ko so jo našli kot mladiča, sestradano v zamrznjeni reki. Pozneje so jo dresirali, da je znala veliko zabavnih trikov, od kolesarjenja do dvigovanja uteži. »Težkega srca objavljamo, da je umrla samica pande, ki je bila model za maskoto azijskih iger Panpan. Veliki panda je odšel 13. septembra ob 8.50 v starosti 37 let,« so zapisali predstavniki živalskega vrta.

Njeno telo bodo spravili v muzeju, ki ga nameravajo postaviti njej v čast.

Basi bodo pokopali v muzeju, ki ga nameravajo postaviti njej v čast. Direktor živalskega vrta Chen Yucun je za njo osebno skrbel dolgih 33 let, zato je nad njeno smrtjo močno pretresen. »Njeno telo bomo dali v muzej Basi, ki bo narejen za ljudi, da se je bodo večno spominjali.« Chen o njej govori, kot bi bila njegova hčerka. Organizirali bodo javno žalovanje, ki se ga bodo lahko udeležili njeni oboževalci, prav tako bodo ves mesec predvajali dokumentarni film o tej ljubeznivi živali. Čeravno gre za žalosten dogodek, velja dodati, da pande v povprečju živijo 20 let, Basi pa je dočakala precej višjo starost.