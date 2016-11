Podedoval je hišo. Ne boste verjeli, kaj so našli v njej

PARIZ – Francoz, ki je po pokojnem sorodniku podedoval nepremičnino, je dobil več, kot je pričakoval. Po veliki hiši je odkrival zaklad, zlatnike in zlate palice, vredne več milijonov evrov!



Iz več skrivališč v hiši je potegnil skupno kar 100 kilogramov zlata! »Bilo je 5000 zlatnikov, dve palici po 12 kilogramov in 37 po kilogram,« je povedal lokalni dražbar Nicolas Fierfort, ki ga je novi lastnik hiše prosil, naj oceni pohištvo, ki ga je hotel prodati, in še, da je bil zaklad, vreden 3,5 milijona evrov, izjemno dobro skrit. »Bil je pod pohištvom, pod kupi posteljnine, v kopalnici... povsod,« je dejal Fierfort, ki je priznal, da zlata med obiskom hiše ni opazil. Zaklad je opazil šele novi lastnik, njegove identitete niso sporočili, prav tako ne imena prejšnjega lastnika hiše, ko je začel premikati pohištvo.



Najprej je našel pločevinasto škatlo s kovanci, ki je bila privita na spodnji del pohištva, a to je bil šele začetek zlate poti. Potem je odkril škatlo za viski, v kateri seveda ni bilo žgane pijače, temveč zlato, in številna druga skrivališča, dokler ni našel pravega dobitka: dveh zlatih palic, vsaka je težka 12 kilogramov. »Takrat je prijel telefon in poklical odvetnika, ki je naredil natančen popis vsega v hiši,« je še pristavil Fierfort.



Zlato je nekdanji lastnik kupoval v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, našli so tudi vse certifikate, ki potrjujejo avtentičnost zlatnikov in zlatih palic. Teh novi lastnik hiše nima več, prodal jih je različnim kupcem, tako francoskim kot tudi tujim.



A pravi dobiček bi utegnila pospraviti država, poroča La Depeche, kajti če pokojnik svojih zakladov ni imel prijavljenih, bo moral dedič plačati davke za nazaj, poleg tega pa seveda še 45-odstotni davek na dediščino.