Pobegnil je gorilji samec

LONDON – V londonskem živalskem vrtu v parku Regent in okoli njega, sicer eni najbolj priljubljenih turističnih točk v Londonu, je bilo v četrtek napeto: pobegnil je namreč gorilji samec. Poklicali so policijo in evakuirali obiskovalce, medtem pa so oskrbniki poskušali ujeti žival, ki sliši na ime Kumbuka. Malcolm Fitzpatrick, skrbnik sesalcev v živalskem vrtu, je gorilji pobeg označil za manjši incident: samec da je res ušel, vendar je bil na zavarovanem območju, ki ni odprto za javnost, je povedal.



Kumbuko so uspavali, je povedal Fitzpatrick, potem pa ga vrnili v kletko, kjer je »godrnjal in se družil z drugimi člani gorilje družine«. V kraljestvu goril so poleg Kumbuke, ki je v London prišel v začetku leta 2013 iz Devona, še Zaire, Mjukuu in njena hči Alika, Effie in Gernot, ki se je rodil novembra lani, njegovi starši so Effie in Kumbuka.



»Bil je na zavarovanem območju za oskrbnike, v resnici sploh ni prišel ven, v zoološki vrt. Varnost naših obiskovalcev ni bila ogrožena. Bilo je proti koncu dneva, v živalskem vrtu je bilo kakšnih sto ljudi in vsem bi se rad zahvalil za sodelovanje, za umik v zgradbe,« je dejal Fitzpatrick in še, da so oskrbniki v bližini 18-letnega samca ostali vso noč in mu dajali najljubše prigrizke.



Rob Hogan je bil v živalskem vrtu na marketinški konferenci, bilo je okoli 17. ure po krajevnem času, ko so si vzeli odmor in šli na kratek sprehod: »Šli smo do goril, jih fotografirali, živali so se igrale, velika gorila se je gugala na vrvi. Fotografiral sem jo in naslednji trenutek je skočila na tla in potolkla o steklu, da se je streslo. Ljudje so bili šokirani, a je bila gorila videti mirna, in šli smo naprej. Potem smo zaslišali alarm. Usmerili so nas proti plazilcem in rekli, da gre za vajo, da je videti, kot bi šlo zares, so nam rekli. Potem pa smo slišali helikopter in spoznali, da ni vaja. Kakšne pol ure smo bili v zgradbi, ko je prišel oskrbnik in povedal, da so ga obvladali.«