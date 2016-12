Po sledeh Svete noči

Velja za najbolj izvajano pesem vseh časov in se uvršča pred Avsenikovo Na Golici in Yesterday skupine The Beatles. Poznajo jo po vsem svetu, pojejo jo v več kot 300 jezikih! A če so druge znane skladbe in pesmi napisali uveljavljeni in v svojem času zelo priljubljeni glasbeniki, to za božično himno ne velja. Glasbo je namreč napisal učitelj in organist iz zakotne vasice, verze pa mladi duhovnik, sin nezakonske in ponižane matere. O nastanku pesmi Sveta noč, blažena noč, v originalu Stille Nacht, Heillige Nacht, se je spletlo mnogo mitov in legend, mi pa smo se skoraj dve stoletji pozneje odpravili po njenih sledeh, v mestece Arnsdorf, kjer je živel organist in učitelj Franz Xaver Gruber, in v Oberndorf, kjer je služboval duhovnik Joseph Mohr. Prijateljema se seveda ni sanjalo, kako večno pesem sta napisala.

