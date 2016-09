Po sledeh Sulejmana Veličastnega

Odkritje grobnice Sulejmana Veličastnega v madžarskem Szigetvaru oziroma Sigetu ni pomembno le za arheologe in zgodovinarje, ampak tudi za lokalne prebivalce, ki računajo, da bo grob najslovitejšega osmanskega vladarja v enega izmed najrevnejših delov Madžarske privabil tuje turiste. Osmanski ostanki na Madžarskem niso nekaj redkega, saj je bila država pod Turki polnih 150 let, a ker številni Madžari še dandanes na to obdobje gledajo kot na temačno, so tudi oblasti promovirale le redka osmanska najdišča.



Zdaj bi se to lahko spremenilo, potem ko so mednarodni strokovnjaki potrdili, da so med izkopavanjem blizu meje s Hrvaško resnično našli grobnico znamenitega sultana, ki je umrl 7. septembra 1566 med obleganjem Sigeta. Ob 450. obletnici Sulejmanove smrti so v Szigetvaru visoki predstavniki Madžarske, Hrvaške in Turčije skupaj počastili spomin na legendarno bitko, v kateri je hrvaški poveljnik Nikola Šubić Zrinski z le 2500 možmi ustavil 100.000-glavo osmansko vojsko, ki se je odpravila na pohod na Dunaj.



Večletno iskanje



»Mesto umira, mladi odhajajo ali pa so že odšli v Nemčijo ali Britanijo. Morda bo Sulejman pripeljal nova delovna mesta, dohodek in turiste,« pravi Norbert Pap, vodja arheološke ekipe, ki je več let iskala in odkopavala grobnico. »Siget je zdaj morda na obrobju, a pred 450 leti je bil v srcu evropske zgodovine,« poudarja Pap, profesor geografije in zgodovine z Univerze v Pecsu.



Leta 1494 rojeni Sulejman je med vladavino v obdobju 1520–1566 močno razširil Osmansko cesarstvo ter reformiral pravni, upravni in šolski sistem, zaradi česar mu na Vzhodu pravijo Zakonodajalec, cesarstvo pa je pod njegovim vodstvom doseglo svoj vojaški, politični in gospodarski vrhunec. Po smrti so njegovo srce in druge notranje organe zakopali pri Sigetu, truplo pa prenesli v Istanbul. Okoli grobnice pri Sigetu je pozneje zrasla turška naselbina Turbek, ki pa so jo Habsburžani konec 17. stoletja izbrisali z zemljevida.



Počivališče srca Sulejmana Veličastnega je bilo izgubljeno, dokler profesor Pap leta 2012 od turške vlade ni dobil sredstev, s katerimi se je lahko s sodobno tehnologijo lotil iskanja. Nekaj dni pred božičem leta 2014 so geofizikalne raziskave pokazale, da se nekaj skriva pod vinogradi kakšne štiri kilometre vzhodno od Sigeta. »Tik pod travo so bili ostanki stavb, identični tistim na starih turških zemljevidih Turbeka, in vse so bile obrnjene proti Meki,« se spominja Norbert Pap. Kmalu so izkopali ostanke zidu mošeje, grobnice, samostana derviških menihov pa tudi srebrne kovance ter kose oblačil, posode, stekla in kovin. Julija letos so tudi turški arheologi potrdili, da gre res za grobnico Sulejmana Veličastnega.



Razvoj turizma



Siget, mesto z 10.000 prebivalci, ima le malo hotelov, a Pap je prepričan, da ima velik turistični potencial. Poleg Sulejmana je samo še eden od osmanskih sultanov umrl zunaj katerega od središč cesarstva, kot sta bila Istanbul in Bursa, in sicer sultan Murat I., ki je umrl leta 1389 v bitki na Kosovskem polju. Muratovo turbe, ki stoji na mestu, kjer je bil zaboden, na sodobnem Kosovu vsako leto obišče na tisoče turistov. »Sulejman je turška kulturna ikona, in ker je Siget lažje dostopen od Kosova, obstaja velika možnost, da bodo turški turisti začeli obiskovati njegovo grobnico,« je prepričan Pap. Tudi sigetski župan Peter Vass računa, da se bo število turistov v kratkem podvojilo na 50.000 na leto, kmalu pa bodo začeli graditi nove, udobnejše hotele.