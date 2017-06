Po napadu poziv k enotnosti

TEHERAN – Iranski predsednik Hasan Rohani je po napadih v parlamentu in mavzoleju ajatole Homeinija v Teheranu, v katerih je umrlo 12 ljudi , pozval k regionalnemu in mednarodnemu sodelovanju ter enotnosti. Medtem je iranska revolucionarna garda ZDA in Savdsko Arabijo obtožila vpletenosti v napada in napovedala maščevanje. »Sporočilo Irana je kot vedno, da je terorizem svetovni problem. Enotnost ter regionalno in mednarodno sodelovanje v boju proti ekstremizmu, nasilju in terorizmu pa je najpomembnejša potreba današnjega sveta,« je povedal Rohani.

Poudaril je, da bodo današnji teroristični incidenti v Teheranu nedvomno okrepili odločenost Irana v boju proti regionalnemu terorizmu, ekstremizmu in nasilju, Iran pa da bo vnovič zlomil vse zarote in spletke s še več enotnosti in s svojo mogočno varnostno strukturo, je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Za današnja napada je odgovornost sicer prevzela Islamska država

Iranci obtožujejo ZDA in Savdsko Arabijo

Iranci pravijo, da se je teroristično dejanje zgodilo en teden po srečanju ameriškega predsednika z vodjo ene od nazadnjaških vlad v regiji, seveda so imeli v mislih obisk Donalda Trumpa v Savdski Arabiji.

V ločeni izjavi je vodja obveščevalne službe garde Mohamad Hosein Nedžat Washington in Riad obtožil, da sta svojim marionetam naročili izvedbo teh napadov, poroča iranska tiskovna agencija Fars.

Elitna enota iranske vojske je ob tem napovedala tudi maščevanje. »Revolucionarna garda je vedno dokazovala, da ne bo nikoli odpustila prelivanja krvi brez maščevanja,« so zapisali v izjavi za javnost.