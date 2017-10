Po nakitu vedeli, s kom imajo lahko otroke

CAMBRIDGE – Praljudje so se zavedali nevarnosti razplojevanja znotraj družine, zato je postal incest tabu že pred več kot 34.000 leti. Prav zaradi te prepovedi naj bi človek (Homo sapiens sapiens) prevladal nad konkurenčnimi, kot so bili neandertalci, ki se incestu niso izogibali. Praljudje so že imeli zapleteno družabno omrežje in tudi razvite sisteme iskanja partnerjev zunaj družinskega kroga.

34.000 let je incest tabu.

Raziskovalci univerz v Cambridgeu in Københavnu so raziskali dednino anatomsko modernih ljudi iz ruskega Sungira, ki so živeli v poznem paleolitiku. Gre za enega odraslega moškega, dve mlajši osebi in nepopolne ostanke tretjega odraslega. Odkrili so, da pokopane osebe niso bile v tesnem sorodstvu, so pa živele v istem času na istem prostoru. »To je v nasprotju s pričakovanji,« je povedal vodja raziskave dr. Eske Willerslev. »Po mojem so številni raziskovalci pričakovali, da so bili ljudje iz Sungira v tesnem sorodstvu, še zlasti mladostnika v grobu.« Predmeti v grobu in nakit pričajo, da so imeli pravila in obrede ter rituale, ki so spremljali razmnoževanje med ločenimi skupinami in so bili verjetno predhodniki naših porok. S pomočjo nakita so lahko ljudje ugotovili, s kom se lahko razmnožujejo in s kom ne.

Na območju odkritega grobišča so ljudje živeli v skupinah, največ po 25 posameznikov, ohlapno pa so pripadali večjim skupnostim, ki so štele morda 200 ljudi. Raznolikost njihovega dednega materiala potrjuje in namiguje, da so imeli razvit in uveljavljen sistem iskanja ustreznih partnerjev.