Po najvišjem stolpu še velikanska marina

Dubajski šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum je oznanil, da bodo v deželi, kjer že stoji najvišji stolp na svetu, 829,8 metra visoki nebotičnik Burdž Kalifa, zgradili največjo marino na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki. Dubai Harbour, kot se bo imenovalo 1,86 milijona kvadratnih metrov veliko pristanišče, ki naj bi še okrepilo tamkajšnji turizem, bo imel kar 1400 sidrišč, pa pristan za križarke in terminal, na katerem bodo lahko naenkrat poskrbeli za kar 6000 potnikov. Projekt za najnovejšo dubajsko pridobitev predvideva tudi 135 metrov visok svetilnik, v katerem bo hotel, pa tudi razgledna ploščad. In seveda nakupovalno središče, stanovanjske stavbe, hoteli, pisarne, prodajalne, kavarne in restavracije.



No, z marino – ki jo bodo gradili po fazah in dokončali v štirih letih po začetku gradnje, dostopna pa bo s kopnega, morja in zraka, kot so zapisali – bodo za kar 50 odstotkov povečali dosedanje kapacitete, v Dubaju je zdaj namreč 3000 sidrišč za jahte. Privezi bodo v neposredni bližini luksuzne soseske in v bližini umetno narejenega otoka v obliki palme pred dubajsko obalo. Poleg tega ima Dubaj enega najekskluzivnejših hotelov na svetu, in sicer Burdž al Arab, ki ima obliko jadra.



Še pred desetletjem je bil Dubaj zaspano ribiško pristanišče, a se je razvilo v regionalno poslovno meko in privlačno turistično destinacijo zaradi velikanskih vlaganj v luksuzna letovišča in nakupovalna središča. Leta 2015 je Dubaj – je eden od sedmih emiratov, ki sestavljajo Združene arabske emirate – obiskalo 14 milijonov turistov.



»Zadovoljni smo, da ta novi projekt, ki je enkratna in inovativna pridobitev za regionalni turizem, odpira vrsto novih priložnosti za investitorje. Prepričan sem, da bo pozitivno vplival na turizem celotnega območja,« pravi dubajski princ. In še, da bodo še naprej spodbujali nove projekte, s katerimi bodo privabljali (nove) turiste, ki se zanimajo za ta del sveta.