Po močnih potresih nova dramatična opozorila

NORCIA – V osrednji Italiji, ki jo je v nedeljo prizadel nov rušilni potres, se tla še niso umirila. Med številnimi popotresnimi sunki je najmočnejši davi ob 4.27 na območju Norcie dosegel magnitudo 4,2. Italijanski seizmologi opozarjajo, da so bili tokratni potresi geodinamično povezani z avgustovskim in da bi lahko prišlo do učinka domin.

Celotni Apeninski polotok v nevarnosti

Avgustovskemu potresu z magnitudo 6,0, v katerem je umrlo 298 ljudi, je v osrednji Italiji sledilo na tisoče manjših, nato pa nedeljski, še silovitejši z magnitudo 6,5. Vsi potresi so geodinamično povezani, je za agencijo Reuters povedal vodilni italijanski seizmolog Gianluca Valensise. Kot je opozoril, bi lahko to dogajanje sprožilo učinek domin, ko bi en močan potres vodil k drugemu vzdolž osrednje apeninske prelomnice.

»Potres z magnitudo 6,0 ali več povzroči tresljaje, ki se porazdelijo po prelomnicah in lahko povzročijo nove prelome. Ta proces lahko traja neomejeno, pri čemer en močan potres načne sosednjo prelomnico kot učinek domin, kar se lahko načeloma razteza na stotine kilometrov daleč,« je še pojasnil Valensise. Prepričan je, da bo sledilo še veliko popotresnih sunkov, ali bodo med njimi tudi močnejši, pa ni mogoče napovedati.

Veliko jih je ostalo brez doma

Medtem so številni prebivalci prizadetega območja, ki so po prvih potresih še imeli dom, ostali brez strehe nad glavo. Na civilno zaščito se je doslej po potresu po pomoč pri zagotavljanju prebivališča obrnilo 8000 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Kot je sporočila civilna zaščita, so doslej pomagali okoli 6500 ljudem v pokrajini Marke, od tega so jih več kot 2000 namestili v hotele na jadranski obali, ostale pa v začasna bivališča.

Več kot 900 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo tudi v pokrajini Umbrija; okoli 400 so jih namestili v hotelih, okoli 500 pa v začasnih bivališčih. V Laciju so v začasna bivališča namestili 130 ljudi. Po oceni civilne zaščite bodo morali poskrbeti za namestitev še okoli 3000 ljudi. Mnogi so noč po potresu z magnitudo 6,5, najmočnejšem v Italiji po letu 1980, preživeli v avtomobilih.

Italijanska vlada bo danes razpravljala o ukrepih in pomoči po potresih v osrednji Italiji, v Rimu pa bodo zaradi varnostnih pregledov po potresu zaprte šole.