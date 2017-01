Po govoru Donalda Trumpa na družabnih omrežjih završalo. To pravijo

Ko je prerokinja Baba Vanga napovedovala, da bo zadnji ameriški predsednik temnopolt, očitno ni imela v mislih Baracka Obamo . Donald Trump je namreč danes zaprisegel in postal 45. predsednik ZDA, torej po Obami, ki je bil 44. Njegov govor so poslušali marsikje po svetu, tudi twitteraši, in nekateri so ga že okrcali, drugi pa pohvalili.

Nekateri so opazili, da je v govoru pozabil na mehiški zid, drugi hvalijo, da je konsistenten. Prav to konsistentnost mu tertji očitajo. Vztrajajo, da je nacionalist in populist. Nekateri so se spomnili izjave, da bodo pristojni organi pod drobnogled vzeli Hilary Clinton, ki je tokrat ni omenil. Mimogrede, tudi ona se je udeležila inavguracije.

Nekateri pa že odštevajo dneve. Eden od tvitov: »Še 1461 dni do odhoda Trumpa, ko bomo spet dobili legitimnega predsednika.«