Po 22 letih izvedela, da ni njena hči: Doris so zamenjali v porodnišnici

GRADEC – Avstrijka, ki so jo v porodnišnici v Gradcu po pomoti zamenjali z drugim otročičkom ter jo dali napačnim staršem, je dobila odškodnino za napako, ki jo je zaznamovala za vse življenje. Doris Grünwald, rojena 31. oktobra 1991, je po 22 letih ob rutinski krvni preiskavi ob darovanju krvi ugotovila, da ni hči staršev, ki so jo vzgajali vse življenje. »Vsa sem se tresla, kot da bi nekaj izgubila pod nogami,« je lani šokirana izjavila za avstrijski časopis Krone.

Usodna krvna skupina

Kljub trditvam uprave bolnišnice, da je do zamenjave morda prišlo po tem, ko sta materi zapustili porodnišnico, je sodišče njeno obrambo zavrnilo. Ugotovljeno je bilo, da je moralo priti do napake v prvih 20 urah po carskem rezu. Tako bodo po 30 tisoč evrov odškodnine dobili Doris in njena 'mati' Evelin Grünwald, del odškodnine pa pripada Evelininemu partnerju. Po besedah Evelin je v 37. tednu nosečnosti imela visok krvni tlak. Zdravniki so jo napotili v bolnišnico v Gradec, kjer je nato rodila s carskim rezom. »Še danes se spominjam besed zdravnika iz porodnišnice: 'Čestitam, dobili ste deklico.' Z možem namreč nisva želela pred porodom izvedeti spola otroka. Otroka sva videla šele zvečer, ko ga je prinesel mož, sama sem morala ležati, saj sem okrevala po posegu,« je Evelin še dodala za omenjeni medij.

Kakor koli že, Doris so vseskozi spodbujali k darovanju krvi, misleč, da je njena krvna skupina A negativna. »Po prvem testu smo domnevali, da je prišlo do napake, zato so naredili še DNK-analizo. Ta je potrdila, da Doris ni najin otrok.«

Še naprej ostaja njun otrok

Evelin se zdaj sprašuje, kakšna je njena prava hči. Priznava, da je vse skupaj za Doris mnogo težje, saj si želi spoznati biološko mamo. »Doris, ti si še naprej naš otrok,« ji ob tem sporoča.

Dodajmo, da so v omenjeni porodnišnici prepričana, da bi bila lahko žrtev zamenjave otrok prek 200 mater. Doslej je 28 žensk prostovoljno dalo vzorec krvi za analizo DNK.