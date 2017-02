Po 13 letih na Marsu se robotek še ni utrudil

Medtem ko smo doma na Zemlji dobro zakoračili v leto 2017, sta na površini Marsa poleg velikega robota Curiosity (radovednost) še vedno dva gibljiva robota ali roverja. To sta Spirit (duh), ki se je 4. januarja 2004 prvi spustil na površino rdečega planeta in je že nekaj časa neaktiven, in Opportunity (priložnost), ki se je na Mars spustil 25. januarja 2004 in raziskuje površino ter področje ravnice Meridiani.



Oba roverja, približno velikosti vozičkov za golf, naj bi delovala 90 dni, saj je tako zahtevala Nasa. No, izkazalo se je, da sta oba to garancijsko dobo prekosila za kar večdesetkrat. Ravno rover Opportunity naj bi jo v kratkem prekosil za kar dvainpetdesetkrat.



Naloga obeh roverjev je bila še najbolj podobna robotskim geologom, zanimali so ju dokazi o pradavni aktivnosti planeta, predvsem vloga vode, a tudi druge površinske značilnosti četrtega planeta našega sončnega sistema. Leta 2009 je mobilni robot Spirit obstal v peščeni pasti in marca 2010 prenehal komunicirati z Zemljo. S tem se je seveda tudi končala njegova raziskovalna naloga. Njegovo prednje kolo je nehalo delovati že 2006., zaradi česar so se strokovnjaki odločili, da bo po površini Marsa potoval ritensko, in morda je ravno to vzrok, da je še zdaj ujet v pesku. Medtem se drugi in nekoliko mlajši rover še vedno uspešno pomika po površini Marsa, trenutno raziskuje območje velikega kraterja Endeavour.



Razvozlane uganke



Oba roverja sta s svojimi ugotovitvami temeljito spremenila poznavanje in razumevanje Marsa. Znanstvenikom sta približala ta skrivnostni planet in odgovorila na nekatera odprta vprašanja. »Tako je Mars postal bolj znan kraj,« je pred časom dejal dr. John Callas, menedžer projekta Marsovih roverjev pri znanem Nasinem vesoljskem centru JPL v Pasadeni v Kaliforniji. Med drugim sta sporočila, da je bil Mars nekoč bolj vlažen in topel. Da je bila na njegovi površini nekdaj tudi tekoča voda, so sicer že prej zaznavali drugi umetni sateliti, med drugim Nasin prvi umetni satelit Mariner 9 iz zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja.



Oba šestkolesna robota sta naloge zelo dobro opravila, našla sta minerale, ki se oblikujejo ali nastajajo v prisotnosti vode. To bi lahko nakazovalo, da sta bila kraja pristanka obeh robotov nekdaj celo bogata z vodo. Večina dokazov seveda kaže, da naj bi bil Mars vlažnejši pred več milijardami let, toda nekatera odkritja robota Spirita napeljujejo na misel, da je tekoča voda curljala po površini še ne tako davno. Nekateri strokovnjaki menijo, da celo samo pred nekaj stoletji ali tisočletji …



Težava z roko



Spirit in Opportunity sta bila zasnovana, da bi na površini planeta delovala 90 dni in prepotovala vsaj en kilometer. A Spirit je deloval več kot šest let in je delo opravil še kako uspešno, saj je po površini prepotoval približno 7723 metrov. Opportunity pa potuje že trinajst let in je premagal 43,77 kilometra ali skoraj šestkrat toliko kot Spirit, kar je rekordni dosežek pri raziskovanju površine Marsa.



Oba roverja sta tudi preizkušala nove napredne tehnologije za bodoče gibljive robote. Ta seveda zajema tudi Marsov znanstveni laboratorij ali MSL, znan pod imenom Curiosity, ki je na Marsu uspešno pristal avgusta 2012. Tako ima Nasa na dveh koncih Marsa dva zelo različna gibljiva raziskovalna robota dveh generacij. Tako kot Spirit je tudi Opportunity težak vsega 185 kilogramov in ga z električno energijo oskrbujejo sončne celice. Veliko večji in zmogljivejši Curiosity pa z električno energijo oskrbuje neke vrste miniaturni jedrski reaktor. Čeprav Opportunity še vedno drzno potuje, so tudi pri njem že vidne sledi starosti in obrabljenosti. Doletela ga je manjša okvara na robotski roki.



Pred časom je raziskoval minerale pri mladem kraterju Santa Maria, nato je začel raziskovati okrog velikega kraterja Endeavour. Njegov premer je 22 kilometrov in Opportunity je do njega potoval vse od avgusta 2008. Rover ni ravno prerijski dirkač, saj na dober dan prepotuje od nekaj metrov do 100. Ta mobilni robot je počasen, vztrajen, trpežen in metodičen, kar lahko pomeni, da bo še nekaj časa deloval in opravljal svoje delo. Ali bo to še naslednjih trinajst let, pa je najbrž le preveliko pričakovanje. Rover se bliža 4500 dnevom vožnje po površini Marsa, ob tem da je dan tam za 39 minut daljši kot na Zemlji.