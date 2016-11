Kmalu bo mogoče zarodke, ki so še v materinem trebuhu, opazovati domala povsem realistično v tridimenzionalni tehniki. Zdravnikom bo to precej olajšalo ugotavljanje morebitnih anomalij pri plodu, starši pa bodo lahko še nerojenega otroka videli precej bolje, kot je to mogoče zdaj na posnetkih, ki jih posname ultrazvočna kamera.



Natančnejša diagnostika



Ko se je pred desetletji pojavila ultrazvočna diagnostika, se je to zdelo skoraj neverjetno. Zdaj je na voljo nova tehnologija, ki lahko podatke, pridobljene z ultrazvokom ali magnetno resonanco, pretvarja v navidezno resničnost v tridimenzionalni obliki. Tehnika, ki jo je razvila skupina strokovnjakov na kliniki za diagnostiko v Riu de Janeiru, bo po mnenju zdravnikov izdatno izboljšala možnosti za ugotavljanje nepravilnosti na plodu. Natančnejše podatke bodo prvi izvedeli ameriški radiologi, ki se bodo prihodnji teden zbrali na letnem srečanju v Chicagu.



Brazilski raziskovalci so podatke, ki so jih pridobili z magnetno resonanco, uporabili za natančno izdelavo tridimenzionalnega modela zarodka, vključno z maternico, posteljico in popkovino. Ko je bil tak model enkrat pripravljen, si je bilo treba le nadeti posebna očala, ki močno spominjajo na smučarska, uporabljajo pa jih tudi igralci videoiger in gledalci filmov, posnetih v tridimenzionalni tehniki. In fetus je mogoče zelo natančno opazovati že od prvih tednov v maternici.



»Občutki, ki smo jih doživeli tako zdravniki kot starši, ko smo si prvič nadeli očala oculus rift in zagledali plod v treh dimenzijah, so bili neverjetni. Slika je precej boljša kot tista, ki jo omogoča ultrazvok ali magnetna resonanca, vse skupaj pa spremlja tudi zvok bitja srca, tako da je izkušnja res enkratna,« je povedal dr. Heron Werner, ki je sodeloval pri razvoju novega programa. Po njegovem mnenju bo nova tehnologija lahko izboljšala prenatalno diagnostiko kakor tudi morebitne posege na plodu.

Od videoigric do znanosti



Tridimenzionalna virtualna očala oculus rift, ki so jih uporabili brazilski raziskovalci, na videz še najbolj spominjajo na smučarska očala. Leta 2012 je Oculus Rift na Kickstarterju dosegel status najuspešnejšega projekta na tej platformi. Veliko pozornosti je požel februarja lani, ko ga je za dve milijardi dolarjev odkupil Facebook. Ta je potem ustanovil svoj studio za filme virtualne realnosti in platformo še razvijal.