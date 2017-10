Plenković državljanom: Sem za dialog s Slovenijo

ZAGREB – Hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković je danes v saboru zatrdil, da želi Hrvaška odprta vprašanja meja s svojimi sosedami reševati z dialogom in v duhu dobrososedskih odnosov. Dotaknil se je tudi vprašanja Agrokorja in zavrnil ocene iz Sberbanke, da je Hrvaška ta koncern nacionalizirala in da bi zato morala vrniti njegove dolgove.



»Za nas obstaja samo dobra volja, da v duhu dobrososedskih odnosov, evropskem duhu, rešujemo odprta vprašanja meja v dialogu s Slovenijo, da prijateljem v Bosni in Hercegovini pojasnimo, da Pelješki most tudi v najbolj kreativni različici ne more biti nikjer drugje kot na hrvaškem ozemlju,« je med dnevom odprtih vrat v saboru obiskovalcem pojasnjeval Plenković.

Sabor je dan odprtih vrat pripravil ob današnjem dnevu neodvisnosti, ki ga na Hrvaškem obeležujejo na obletnico dneva, ko je sabor 8. oktobra leta 1990 razglasil neodvisnost hrvaške države. Na dan odprtih vrat v saboru imajo državljani možnost, da se brez poprejšnje najave srečajo s predsednikom parlamenta in poslanci. Letos pa se je dogodka prvič udeležil tudi premier Plenković in odgovarjal na vprašanja državljanov. Kot poroča Hina, so jih zanimala predvsem zunanjepolitična vprašanja.