Plače nekaj tisoč, nakita pa za milijone

Nekdanja prva dama Filipinov, ki je imela več kot tisoč parov čevljev (medtem ko je na milijone njenih sodržavljanov živelo v revščini), je izgubila zakonsko bitko, s katero je zahtevala vrnitev dragocenega nakita, ki so ga zasegli, ko so njenega diktatorskega moža vrgli z oblasti. Nakit je Imeldi odvzelo protikorupcijsko sodišče leta 2009, a se je leta 2014 pritožila na vrhovno sodišče.



Filipinsko vrhovno sodišče je sklenilo, da je Imelda Marcos nezakonito pridobila nakit, tudi diamantne tiare in izjemno redek 25-karatni roza diamant. Nakit, vreden 150.000 dolarjev, je poslej v lasti države, sodišče pa je z razsodbo postavilo precedens, po katerem bi država lahko na dražbi prodala ves Imeldin nakit, vreden 21 milijonov dolarjev. Sodišče je ugotovilo, da njen mož, diktator Ferdinand Marcos, z vladno plačo v višini nekaj tisoč dolarjev ni mogel kupiti nakita in dragih kamnov. To dejstvo je bilo dovolj za domnevo, da so bili dragulji pridobljeni nezakonito. Zakon določa, da lastnina vladnega uslužbenca v vrednosti, ki je vidno nesorazmerna z njegovo plačo ali drugim zakonito pridobljenim dohodkom, zadošča za domnevo, da jo je pridobil nezakonito, je še zapisalo sodišče. Marcos in njegova družina so v 21 letih, kolikor je bil na oblasti, pridobili neverjetno bogastvo, na milijarde dolarjev. Leta 1986, ko so se proti Marcosu obrnili vojska in narod, so pobegnili na Havaje. Ko sta Ferdinand in Imelda prispela v ZDA, sta imela s sabo več sto kosov nakita in nekaj ducatov zlatih palic, bilo naj bi Imeldino darilo Ferdinandu ob obletnici poroke. Doma na Filipinih so v predsedniški palači na ogled postavili Imeldine čevlje, simbol njenega razsipnega življenjskega sloga.



Kje so številni drugi predmeti, med njimi slike Van Gogha, Picassa in Rembrandta, ni znano. No, njen nakit, tudi zlati pas z diamantno zaponko, ogrlice, broške in uhane, hrani centralna banka. Po moževi smrti v Honoluluju na Havajih se je Imelda Marcos leta 1991 vrnila v Manilo in se otepala sodnih pregonov zaradi korupcije, v enem ji je grozilo do 50 let zapora. Ne glede na vse pa družina Marcos na Filipinih še naprej ostaja vplivna: Imelda, stara je 87 let, še naprej ostaja v spodnjem domu parlamenta, njenemu sinu, Ferdinandu Marcosu ml., pa je lani za las ušla izvolitev za podpredsednika. Zaveznika so našli tudi v sedanjem predsedniku Rodrigu Duterteju, ki je prišel na oblast lani in napovedal vojno proti drogam, v kateri je doslej umrlo na tisoče ljudi. Prav ta povezava bo najverjetneje preprečila načrte vlade, ki bi rada že nekaj let Imeldine dragulje prodala na dražbi.