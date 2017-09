Pivovarska vojna po afriško

»Pri nas pijemo bock,« se hvali jumbo plakat za ležaka, ki je trenutno najbolj priljubljeno pivo v Slonokoščeni obali, vari pa ga Solibra. »Pivo ivoire, ki ga ljubijo ivorijanci,« razglaša sosednji plakat za ležak ivoire, ki ga proizvaja nova pivovarna Brassivoire. V tej zahodnoafriški državi ni nič nenavadnega, če so velikanski oglasi za pivo konkurenčnih blagovnih znamk postavljeni drug ob drugem.



Boj za prevlado



Odkar je pivovarna Brassivoire lanskega aprila začela variti pivo, se spopada za pozornost pivopivcev s Solibro, kar so številni že označili za pivovarsko vojno. »In ko govorimo o vojno, mislimo na pravo vojno,« poudarja Jean-Baptiste Koffi, predsednik Zveze potrošnikov Slonokoščene obale (UFC). »Pri ničemer se ne ustavijo.« Solibra, ki je v lasti francoske skupine Castel, je v Slonokoščeni obali prisotna že od leta 1955. Prišleku Brassivoire, ki spada pod okrilje nizozemskega Heinekena, je uspelo v dobrem letu zasesti kar tretjinski delež pivskega trga, obeta pa se mu še nadaljnja rast.

30 milijonov litrov piva spijejo v Slonokoščeni obali.

Brassivoire je na obrobju prestolnice Abidjan odprl veliko pivovarno, vredno 150 milijonov evrov, ki lahko zvari okoli 160 milijonov litrov piva na leto. Pivski trg v Slonokoščeni obali se hitro razvija. V državi s 23 milijoni prebivalcev zdaj popijejo okoli 30 milijonov litrov piva.



Odgovorno oglaševanje

»Konec maja nas je šokirala novica, da so bili številni plakati za naše pivo v turističnem mestu Grand-Bassam raztrgani,« pravi tiskovna predstavnica Brassivoire Bintou K. Appia, ki pa zavrača trditve o pivovarski vojni. A pri UFC so v skrbeh, kako bo tako močno oglaševanje piva vplivalo na mladoletnike. Zato so sprožili kampanjo, s katero si želijo doseči, da bi iz okolice šol odstranili velike reklame za pivo. »Pozor,« je zveza UFC v odprtem pismu opozorila obe pivovarni, »vi prodajate alkohol. Agresivno oglaševanje občutljivim skupinam, kot so mladi, ni zdravo.«



Solibra je odgovorila, da oglašuje odgovorno, Brassivoire pa se je prav tako javno zavzel za »zdravo in pošteno konkurenco«. Namestnik direktorja Solibre Roger Adou je novinarjem francoske tiskovne agencije AFP priznal, da je obe pivovarni včasih malce zaneslo, a da se stvari spreminjajo: »Dovolj je dovolj. Zagotoviti moramo, da bo naše oglaševanje odgovorno, da ne bomo ogrožali mladih, saj prodajamo alkohol, in ne kikirikijev.«



Drage steklenice

Lastniki barov in restavracij pa imajo druge skrbi. »Pivovarji bogatijo na naš račun,« opozarja Josue Gnahona, predsednik trgovskega združenja. Čeprav povprečna steklenica piva v Slonokoščeni obali stane 500 frankov (76 centov), morajo trgovci in gostinci pivovarjem plačati kavcijo, da sploh dobijo pivo. Ko je prodano in kupci vrnejo steklenice, jih prodajalci vrnejo v pivovarno, da dobijo denar nazaj. A prihodki niso dovolj visoki, da bi se cena steklenic znižala. »Imamo le malo zaslužka. Steklenica stane več kot pivo, ki je v njej,« poudarja Gnahona.



Velika pivovarja sta obljubila, da bosta to spremenila. Toda tržni analitik Dominique Gnangoin ne vidi konca boja za prevlado na pivskem trgu. »Pivovarski sektor v Slonokoščeni obali ima svetlo prihodnost, zaradi česar se bo vojna le še zaostrovala,« je sklenil.