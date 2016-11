Pilot rešil ljudi na tleh?!

KUALA LUMPUR – Družine potnikov malezijskega letala, ki je izginilo kmalu po vzletu 8. marca 2014 v Kuala Lumpurju, bodo decembra odpotovale na Madagaskar v upanju, da bodo našli ostanke letala in odgovore na vprašanja, je v njihovem imenu sporočilo združenje Voice370. To se je pogosto pritoževalo nad pomanjkljivo preiskavo na zahodu Indijskega oceana in ob vzhodni afriški obali, kjer so našli kose boeinga 777, na katerem je bilo 239 ljudi. »Kljub pomembnim odkritjem niti ena odgovorna stran ni opravila metodične in organizirane preiskave,« so v združenju povedali o operacijah, v katerih sodelujejo Avstralija (v Indijskem oceanu), Kitajska (od koder je bila večina potnikov) in Malezija. »Ne preostane nam drugega, kot da sami poiščemo sledi in odgovore,« so sporočili in še, da bo sedem članov združenja na Madagaskarju od 3. do 11. decembra.



Šest kosov, ki so jih v zadnjih mesecih odkrili na obalah vzhodne Afrike, je skoraj zagotovo z izginulega malezijskega boeinga. A niti to ni vodilo v rešitev največje skrivnosti sodobnega civilnega letalstva, preiskava v Indijskem oceanu ni obrodila sadov in naj bi jo kmalu opustili.



No, glede na zadnja poročila pilot ni krivec nesreče, temveč rešitelj, saj naj bi letalo, ki je vzletelo v malezijski prestolnici proti Pekingu, proti odprtemu morju usmeril, da bi preprečil še večjo tragedijo. Nekateri ga krivijo za nesrečo, češ da je delal samomor (in s sabo v smrt popeljal več kot 200 nedolžnih ljudi na krovu letala) oziroma bil terorist. Sodeč po novi teoriji pa je Zaharie Ahmad Shah pravzaprav junak – letalo je zagorelo, pilot pa ga je obrnil proč od poseljenega območja in tako rešil na stotine življenj. Michael Gilbert, avstralski letalski navdušenec, se je 18 mesecev ukvarjal s preučevanjem tehničnih težav letala in zdaj pravi, da je na boeingu najverjetneje zagorelo, pilot pa je letalo obrnil proč od stavb.