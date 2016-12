Pilot rešil 39 ljudi

MOSKVA – Ruski pilot Andrej Logvinov je s skoraj neizvedljivim zasilnim pristankom na zasneženi Arktiki rešil življenja 39 ljudi na krovu letala. V čudežnem pristanku nedaleč od Tiksija je njegov 51 star iljušin 18 razpadel na tri dele, odpadli sta mu obe kril, 44-letnega pilota iz Jekaterinburga pa so že označili za junaka.



Po pristanku so nekateri od 32 potnikov in sedmih članov posadke ležali v snegu in čakali na reševalce, med njimi so bili tudi piloti zračnih sil Vladimirja Putina, ki naj bi se urili na Arktiki. V bolnišnico so jih prepeljali s helikopterji.



»Opravil je nemogoče,« so povedali reševalci. »Tik pred pristankom je letalo padlo v močno nevihto. V teh vremenskih razmerah je bilo res nemogoče pristati in prav tako nemogoče se je bilo obrniti.« Andrej Logvinov se je zanašal na svoje izkušnje in instinkt in se odločil pristati na snegu. »Ko je pristajal, je letalo vrglo z ene strani na drugo in mu pri tem potrgalo krila. Uspelo mu je preprečiti, da letalo ni zagorelo. Po čudežu so preživeli prav vsi na krovu,« je povedal neki vir in še, da so potniki pozneje dejali, da so tik pred pristankom začutili udarec, potem pa je zagorel levi motor.



Ranjence so prepeljali v bolnišnico v Tiksi, kjer naj bi tudi pristali; 32 so jih zadržali čez noč, zdravstveno stanje šestnajstih je resno. Zaradi pomanjkanja bolnišničnih postelj so morali nekateri ležati kar na vzmetnicah na tleh, poročajo lokalni časniki.



Tatjana, žena enega od preživelih, je povedala, da so mediji najprej poročali, da je nesrečo preživelo le devet ljudi, poklicala je posebno številko, a odgovora ni dobila, potem pa je poklicala moža na mobilnik in takoj se je oglasil: »O podrobnostih ni govoril, povedal mi je le, da so zasilno pristali. Bil je močan veter s strani, potem pa udarec, mi je povedal.«



Letalo je letelo iz Jekaterinburga v Tiksi s postankom v Kansku. Preiskovalec, ki je hotel ostati anonimen, je povedal: »Ne krivite pilota. Ugotovili smo, da je letalo letelo pri zelo nizki hitrosti, posadka se je torej trudila rešiti letalo, ljudi. Po eni teoriji se je na krilih nabral led, saj ni deloval sistem za zaščito pred ledom.« No, preiskovalcem bodo pri odkrivanju, kaj se je dogajalo na letalu, v pomoč črni skrinjici, ki so ju že našli.