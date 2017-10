Petnoga Petka je našla varen dom

Julian in Katy sta opravila kirurški poseg. Foto: Channel 5

Verjetnost, da se skoti jagenjček s petimi nogami, naj bi bila ena proti milijon, a prav to se je zgodilo živalci, imenovani Petka. Skotila se je na kmetiji Andrewa Bella v bližini britanskega Yorka. Ovčica se seveda ne zaveda, kakšno srečo je imela, da jo je pričakal kirurški skalpel in ne rezilo mesarja. Kmetovalčeva hči Katy je po poklicu veterinarka. Bila je zraven, ko se je drobna žival skotila, oba z očetom sta bila začudena, saj še nista videla jagnjeta s petimi nogami. Potem ko je naredila nekaj negotovih korakov je bilo skoraj očitno, da jo čaka zakol.

»Po mojem je dodatna noga nastala, ko se je oplojeno jajčece poskusilo deliti v dvojčka, pa to ni uspelo,« je prepričana Katy.

Po nekaj urah je bila spet pri mami na poljih in se zabavala, kot da se ne bi nič zgodilo.

Petko je Andrew odnesel h kolegu Julianu Nortonu, ta je na Otoku zelo znan zaradi nastopanja v oddaji Yorkshirski veterinar. Norton je v zgolj 20-minutnem posegu ovci odstranil dodatno okončino, ker jo je ovirala pri jedi. Od takrat je v celoti okrevala. »Nismo si želeli, da bi bila predolgo pod vplivom anestetikov, zato sem z operacijo zelo pohitel, mislim, da je bila opravljena v manj kot dvajsetih minutah. Malce je bilo na hitro, a se je dobro izšlo, poseg je bil velik uspeh. Po nekaj urah je bila spet pri mami na poljih in se zabavala, kot da se ne bi nič zgodilo. Počutim se privilegiranega, ker sem bil priča tako redkemu dogodku.«

Danes je Petka v lasti ljubiteljice živali Wendy Youll, ki se je vanjo zaljubila na prvi pogled. »Takoj sem ji želela ponuditi stalen dom, to je tako neverjetno bitje, nisem si želela, da bi končala na krožniku.«