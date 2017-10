Petdeset let v zlati palači

Brunejski sultan Hassanal Bolkiah že 50 let sedi na prestolu in je drugi najdlje vladajoči monarh na svetu, takoj za britansko kraljico Elizabeto II., ki je prestol zasedla leta 1952. Visoki jubilej je proslavil spektakularno: po ulicah se je peljal v kočiji, ki jo je vleklo več podanikov, v zlati palači pa je bilo več tradicionalnih obredov.

Toda za zlato in bleščečo fasado vlada z železno roko: v absolutni monarhiji ni svobodnih volitev in niti ne svobodnih medijev, homoseksualnost se kaznuje s smrtjo s kamenjanjem. In čeprav se zdi, da ga ljudstvo, vsaj večina, občuduje, organizacije za človekove pravice pogosto kritizirajo brunejske stroge islamske zakone in pomanjkanje demokracije.

No, četrtkovo slavje je bilo bleščeče, sultan v rumeno-zlatih oblačilih, ki ga je spremljala žena Anak Hajah Saleha, je pred palačo najprej pregledal četo, ta pa je potem izstrelila 21 salv v čast kraljevega para.

Hassanal Bolkiah je 29. brunejski sultan, njegova družina deželi vlada že več kot 600 let.

Nato je imel avdienco v prestolni sobani v palači. Kraljeva sta sedela na zlatih tronih in sprejela več sto ljudi, tudi britanskega princa Edwarda in njegovo ženo Sophie; mimogrede naj zapišemo, da je leta 1888 Brunej postal britanski protektorat, popolno neodvisnost pa ima od 1984. Potem je bila na vrsti procesija, ki je vključevala zlato kočijo, to že dolgo uporabljajo za kraljevske obrede. To je bil vrhunec dvotedenskega slavja zlatega jubileja enega najbogatejših ljudi na svetu. Ima zavidljivo zbirko luksuznih vozil, njegova uradna rezidenca, kompleks belih stavb z zlatimi kupolami, je ob rečnem bregu in velja za eno največjih palač na svetu s skoraj 1800 sobanami.

Sultan, star je 71 let, je na prestolu te muslimanske države od oktobra 1967; je 29. brunejski sultan in član kraljeve družine, ki deželi vlada že več kot 600 let. A bolj kot on je pozornosti deležen njegov mlajši brat, princ Jefri Bolkiah, plejboj, ki se je sprl s Hassanalom, ker naj bi v 90. letih, ko je bil finančni minister, poneveril milijarde. Zadeva je prišla na sodišče, preiskava pa je razkrila razsipno življenje princa, ki je imel med drugim zlata držala za toaletni papir in harem zahodnjakinj. A se zdi, da sta spore zgladila, saj se je princ udeležil zlatega jubileja.