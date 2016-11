Peklensko leto 2016! Temperature narasle do 51 stopinj

MARAKEŠ – Letošnje leto bo zelo verjetno najbolj vroče doslej, je danes obelodanila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Povprečna temperatura bo po ugotovitvah tega organa ZN za 1,2 stopinje Celzija presegla tisto iz predindustrijske dobe. To bi pomenilo, da je bilo 16 najbolj vročih let od 17 v tem stoletju.

»Če bo to potrjeno, bo 21. stoletje štelo 16 od 17 ugotovljenih najbolj vročih let od začetka spremljanja teh podatkov konec 19. stoletja,« je poudaril WMO. »Vse kaže, da bo leto 2016 najbolj vroče in da bo povprečna temperatura presegla rekord iz leta 2015,« je v sporočilu za javnost, objavljenem ob robu podnebne konference v Marakešu, zapisal WMO, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V Marakešu so se na 22. srečanju pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) – COP22 zbrali predstavniki več kot 190 držav, ki poskušajo doseči napredek pri uresničevanju lani sklenjenega pariškega podnebnega sporazuma. Ta svet zavezuje k omejitvi dviga povprečne globalne temperature pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo in države spodbuja k ukrepom za omejitev na 1,5 stopinje.

Kot je izpostavil WMO, se je temperatura v začetku letošnjega leta izjemno dvignila zaradi močnega pojava El Nina v obdobju med letoma 2015 in 2016. Sicer pa je organizacija opozorila, da bodo verjetno tudi drugi kazalniki podnebnih sprememb letos dosegli rekordne vrednosti.

Skrb vzbujajoče: koncentracije glavnih toplogrednih plinov v ozračju

Vrednosti, kakršnim še nismo bili priče, dosegajo koncentracije glavnih toplogrednih plinov v ozračju. Arktični led je ostal na zelo nizkih ravneh, še posebej v začetku leta in v oktobru, ko je čas ponovnega zamrzovanja. Prav tako je zelo zgodaj prišlo do taljenja ledu na Grenlandiji.

Generalni sekretar WMO Petteri Taalas je ob tem navedel, da je bila temperatura na nekaterih arktičnih območjih Rusije od normalnih višja za šest ali sedem stopinj Celzija. V številnih arktičnih in subarktičnih regijah v Rusiji, na Aljaski in severozahodu Kanade pa je temperatura za tri stopinje Celzija presegla običajno. Doslej so se temperaturni rekordi izražali v decimalkah stopinje.

Temperaturni rekordi

Temperaturni rekordi so bili preseženi v več krajih po vsem svetu. V Pretorii so tako zabeležili rekordnih 42,7 stopinje Celzija, v Johannesburgu 38,9 stopinje Celzija. Na Tajskem so temperature dosegle 44,6 stopinje Celzija, v Indiji pa kar 51 stopinj Celzija.

Edino večje celinsko območje, kjer so bile temperature nižje od normalnih, je subtropsko območje Južne Amerike. Gre za sever in osrednji del Argentine, del Paragvaja in Bolivije.

Dvig temperatur oceanov pa je povzročil beljenje koral. V nekaterih delih Velikega koralnega grebena v Avstraliji je poginilo do 50 odstotkov koral.

Končno različico poročila o stanju podnebja v letu 2016 bo WMO objavil v začetku prihodnjega leta.