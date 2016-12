Pečat za 21 milijonov

PARIZ – Za rekordnih 21 milijonov evrov so v sredo v Parizu na večerni dražbi prodali kitajski cesarski pečat iz 18. stoletja – za kar dvajsetkrat več, kot so pričakovali, je sporočila avkcijska hiša Drouot. Pečat iz rdečega in belega žada, okrašen s stiliziranimi zmaji, simbolom cesarske avtoritete, je izjemno redek, iz obdobja Qianlong (1736–1795). Po vnetem draženju po telefonu in v dvorani je zanj največ ponudil neimenovani kitajski zbiratelj.



Dosedanji rekord za pečat je bil iz leta 2011, ko so ga prodali za okoli 14 milijonov evrov. No, za tega, ki so ga dražili v sredo – izjemen je zato, ker je zelo rdeč, skoraj kot kri, kot pravi strokovnjakinja Alice Jossaume –, so pričakovali od 800.000 do milijon evrov. Pripadal je cesarju Qianlongu, ki velja za najdlje vladajočega v kitajski zgodovini. »Obdobje Qianlong je deležno velike hvale, cvetoče je bilo, vrh,« pravi Jossaumejeva. »Po vseh predmetih iz tega obdobja je izjemno povpraševanje.« Pod tem cesarjem je namreč dinastija Qing dosegla vrhunec glede bogastva in moči, v šestih desetletjih njegove vladavine se je skoraj podvojila po velikosti, znotraj meja je živelo kar 400 milijonov ljudi.



Pečat je konec 19. stoletja pridobil mlad francoski mornariški zdravnik, od takrat je bil v lasti iste družine. Mladi častnik je večkrat obiskal Kitajsko in s pomočjo prijateljstev, ki jih je skoval v letih, in svojega okusa ustvaril impresivno zbirko. Devet zmajev, ki krasijo pečat, simbolizira cesarjevo moško moč in avtoriteto; menda je bil nadarjen kaligraf in pesnik, ta pečat, na zadnji strani je cesarski vpis, pa je dokaz njegovega dela. Slovel je kot varuh umetnosti, literature, bil je navdušen zbiratelj in poskrbel za eno največjih umetniških zbirk. Zasnoval je tudi knjižnico, največjo zbirko knjig v zgodovini Kitajske.