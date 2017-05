Pazite, kaj jeste, v morski soli plastika

Nova raziskava, v katero je bilo vključenih 17 proizvajalcev soli – od Avstralije do Portugalske – je pokazala, da je v morski soli veliko umazanije. Zgolj en vzorec ni vseboval plastike. Ta je prihajal iz Francije.

Kot poroča Express.hr, so znanstveniki našli delce, večje od 149 mikrometrov, torej večje od 0,15 milimetra, in to od enega do deset na kilogram soli. V polovici primerov je šlo za plastiko.



Ob tem znanstveniki trdijo, da vnos do 37 takih delcev letno nima vpliva na zdravje človeka, slabo pa vplivajo na morske organizme.