Papež spregovoril. To je povedal o Donaldu Trumpu

JASNO IN GLASNO

V španskem časopisu El Pais so nedavno objavili pogovor s papežem Frančiškom. Seveda niso mogli mimo vprašanja o novem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Njegov odgovor ni bil presenetljiv. Pravi, da moramo počakati, kaj bo naredil, šele potem si lahko ustvarimo mnenje o njem. »Ne maram obsojati ljudi vnaprej,« je dejal po poročanju ABC News.

Je pa omenil, da ljudje v stiski in krizi iščejo rešitelja. Spomnil je na primer iz leta 1930, na Nemčijo. Ljudje so želeli Hitlerja, potem pa jih je uničil. »V krizi iščemo rešitelja, da nam vrne identiteto, branimo pa se, tudi pred drugimi ljudmi, z zidovi in bodečo žico ...«