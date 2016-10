Papež se je odpovedal svoji poletni rezidenci

Le kdo potrebuje poletno palačo? Papež Frančišek že ne, in tako se je odrekel užitkom v gradu Gandolfo zunaj Rima, kamor so se papeži umaknili pred poletno vročino, in svoj zasebni apartma odprl turistom, so sporočili iz Vatikana.



Argentinec od izvolitve zavrača tradicionalno razkošje, ki sicer pritiče papežem, ni se hotel, denimo, preseliti v drago in razkošno papeško stanovanje v Vatikanu. Tako je bilo tudi z gradom Gandolfo, kamor so njegovi predhodniki raje zahajali v poletnih mesecih. Njegove sobane so preuredili v muzej, ki ga bodo uradno odprli 21. oktobra. Frančišek je palačo, kakih 25 kilometrov jugovzhodno od Rima, polet s helikopterjem iz Vatikana traja deset minut, od izvolitve leta 2013 obiskal le parkrat, prenočil pa ni tam niti enkrat. Njegova predhodnika Janez Pavel II. (papež je bil med letoma 1978 in 2005) in Benedikt XVI. (sveti oče je bil med letoma 2005 in 2013) sta tam rada in pogosto bivala, Janez Pavel II. je v poletni rezidenci menda skupno preživel kar šest let svojega 27-letnega papeževanja. Grad, ki se bohoti na kar 55 hektarjih zemljišča, je v lasti Svetega sedeža od leta 1596. Vaščani niso zadovoljni, ker Frančišek, ki je priljubljen kot kaka rock zvezda, privablja turiste, romarje, ti pa tam pustijo svoj denar. Če ni papeža, niti denarja ni. Andrea, ki ima sredi vasi prodajalno s spominki, pravi: »Po vsem svetu ga imajo radi, samo mi nismo preveč zadovoljni z novim papežem. Vem, da mu njegovi svetovalci govorijo, naj pride v Castel Gandolfo, da se bo spočil. A nikoli ne pride. Morda je palača zanj preveč razkošna. Če bo tako nadaljeval, se bodo zadeve tu precej spremenile. Tudi mi, ki živimo tu, moramo kaj zaslužiti poleti, da bodo lahko živeli pozimi. Če ne bodo zaslužili, kaj bomo počeli vse leto?« Picopek Mirko Bizarri dodaja: »Nekoč je bilo za vse dovolj strank, zdaj pa ni dovolj dela. Ta papež je dober, odličen, a je prelomil tradicijo.«



No, Frančišek domačinom vendarle pomaga, po svoje: pred dvema letoma je za javnost najprej odprl čudovit vrt okoli gradu, ogledi so bili na voljo za organizirane skupine pod vodstvom vodnikov, vselej je bila potrebna rezervacija. Od lanskega leta se lahko turisti do velikanske posesti pripeljejo na hiter izlet s posebnim belim vlakom ter si v okviru vodene skupine ogledajo papeško vilo, tudi papeževo ekološko kmetijo, na kateri živijo krave, kokoši in petelini pa tudi papeške čebele.