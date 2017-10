Papež Frančišek je postal superpapež

RIM – Ulična umetnost, zaradi katere je sveti oče Frančišek postal superpapež, bo podpirala vatikanske dobrodelne projekte prek prodaje majic, na katerih je podoba letečega papeža, je sporočil umetnik MauPal.



2014. je MauPal napravil prvo risbo papeža blizu bazilike.

Leta 2014 je grafitar MauPal, njegovo pravo ime je Mauro Pallotta, upodobil papeža kot Supermana na zidu večnega mesta, letel je skozi zrak s stegnjeno desno roko in dlanjo, stisnjeno v pest, njegova bela kuta je vihrala v vetru. V levi roki je stiskal torbo, iz katere kuka modro-rdeč šal. Podoba, ki se je v Rimu pojavila januarja 2014, je pritegnila pozornost turistov in domačinov. Dve leti pozneje je MauPal narisal papeža, kako igra igro križci in krožci pod budnim očesom pripadnika švicarske garde.

»Ko sta se svet in Italija spopada z gospodarsko krizo, sem Frančiška videl kot simbol upanja za vse,« pravi umetnik. »Splošno mnenje je, da je papež človek z veliko moči, a je obenem zelo human in ponižen, skromen,« še pravi.

Podobe, nastale blizu bazilike svetega Petra, so komunalni uslužbenci kmalu izbrisali. A jih niso uničili dokončno: skice so ostale in se spet pojavile: na majicah! Del izkupička ob prodaji se steka v dobrodelne sklade, ki jih podpira Vatikan. Mnogi vihajo nos, a med njimi ni Frančiška, zdi se, da je dal umetniku svoj blagoslov. »Ponudil sem mu skico, ki sem jo naredil na kosu lesa, ta, se mi zdi, ustreza njegovi protiluksuzni filozofiji. Pogledal me je, se mi nasmehnil in me naklonjeno uščipnil v lice.«.