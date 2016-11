Panika zaradi Donalda Trumpa

Iz brexita smo se naučili, da trgi na tako velike spremembe reagirajo in to izredno sunkovito ter panično. A po takšnem stresu si opomorejo. Praviloma.

Danes ponoči, ko se je tehtnica prevesila v smer (zdaj že lahko rečemo) bodočega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je na trgih najprej zavladala panika. Kaj bo novi predsednik prinesel gospodarstvu ZDA? V katero smer ga bo peljal? Ni bilo sicer tako hudo, kot po odločitvi Britanije, da zapusti EU. Ko je postalo jasno, da je prihodnost ZDA v Trumpovih rokah in ko je stopil pred množico z nekoliko bolj umirjeno retoriko in izredno povezovalnim govorom, se zdi, da so si trgi nekoliko oddahnili. Analitiki pravijo, da je bil Trumpov govor to, česar niso pričakovali. Ne glede na vse menijo, da se bodo danes in v teh dneh še dogajali padci in vzponi.

Kako nizko so šli?

Dolar je padel za 2,6 odstotka v primerjavi z jenom in 1,6 odstotka glede na švicarski frank, indeksi so zasvetili rdeče. Nemški Dax se je zmanjšal za tri odstotke, a je to izgubo nato zmanjšal na 1,7 odstotka. V Parizu so začeli 2,9 odstotka pod izhodiščem s prejšnjega dne, a se je po zmagi Trumpa indeks obrnil nazaj navzgor. Japonski indeks Nikkei je strmoglavil za pet odstotkov, Hang Seng dva odstotka. Panika se sploh pozna na mehiški valuti peso: vrednost tega je 13 odstotkov manjša, kar je rekordno nizko.

Na drugi strani se je cena zlata, ki velja za varno zatočišče v volatilnih časih, okrepila. Independent poroča, da se je podražilo za pet odstotkov.