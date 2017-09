Panika v Nemčiji, delijo tablete, ki se uživajo ob jedrski katastrofi

Zakaj jodove tablete? »Pri jedrski nesreči se lahko v okolje sprostijo različne radioaktivne snovi. Med njimi tudi radioaktivni jod, ki lahko pride v človeško telo z vdihavanjem, uživanjem hrane in pitjem. Radioaktivni jod se nato kopiči v žlezi ščitnici in lahko škodi zdravju. Ščitnica je majhna žleza na sprednji strani vratu, ki proizvaja pomembne hormone za človeško rast in razvoj. Radioaktivni jod je še posebej nevaren za majhne otroke in zarodke, za odrasle pa manj. Zaščitni ukrep je zaužitje navadnega (neradioaktivnega) joda, ki zapolni ščitnico in tako prepreči kopičenje radioaktivnega joda. Zato imamo pripravljene jodove tablete (kalijev jodid). Učinkovitost jodovih tablet je v veliki meri odvisna od časa zaužitja, najbolj je učinkovito pred prihodom radioaktivnega oblaka (24 ur pred izpostavljenostjo je učinkovitost 90 %, medtem ko je 8 ur po vdihavanju radioaktivnega joda zaščitni učinek 40 %, 24 ur pa le še 7 %). Ob tem je treba poudariti, da se z jodovimi tabletami zaščitimo le pred notranjim obsevanjem zaradi radioaktivnega joda. Torej je v vsakem primeru treba upoštevati ostale odrejene zaščitne ukrepe (npr. evakuacija, zaklanjanje ...). « Vir: Uprava RS za jedrsko varnost