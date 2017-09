Panika v Londonu: zaprli ceste

Zaprli so območje v južnem Londonu. Foto: Reuters

LONDON – Strah, da se je zgodil 'kemični incident', kot piše The Sun, je dopoldne zavladal v južnem Londonu, potem ko so mnogi klicali na pomoč reševalce. Poročali so o množičnem bruhanju.

Neki očividec je povedal, da jim je policija dejala, da preverjajo, ali gre za teroristično dejanje, vendar ne želijo vzbujati panike. Menda so v zrak prihajale kemikalije iz kanalizacije.

Prebivalce, ki so bruhali, so odpeljali v bližnjo bolnišnico. Ni še jasno, za kaj gre.