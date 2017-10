Panika v Kataloniji: policija streljala na ljudi, 38 ranjenih

BARCELONA – Po posredovanju policije na referendumu o neodvisnosti Katalonije so morali reševalci oskrbeti 38 ljudi. Katalonski premier Carles Puigdemont je zatrdil, da je policija streljala na ljudi z gumijastimi naboji in to označil za neupravičeno in neopravičljivo.

Policija je streljala na ljudi pri eni od šol v Barceloni, v katero je vstopila, da bi zasegla volilne skrinjice. Protestniki so skušali policiji preprečiti, da bi zapustila volišče, ta pa je odgovorila z gumijastimi naboji in gumijevkami. Pri tem sta bila ranjena dva človeka. Skupno so morale reševalne službe po posredovanju policije oskrbeti 38 ljudi. »Med poškodovanimi jih je bilo 35 lažje poškodovanih, trije pa huje,« je na twitterju zapisala reševalna služba. Devet so jih morali prepeljati v bolnišnico. Gre sicer predvsem za odrgnine, vrtoglavice in napade panike, so še sporočili.

Kljub posredovanju policije je danes odprtih 73 odstotkov vseh volišč, je povedal tiskovni predstavnik katalonske vlade Jordi Turull.