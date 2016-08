Panika na plaži v Splitu: ženski v burkiniju, moška iz torbe potegnila puški

SPLIT – Bilo je kot scenarij slabe skrite kamere, poroča Slobodna Dalmacija. V nedeljo okoli 18. ure so kopalci na plaži Radisson Blu Resort na Trsteniku v bližini plažne gostilne Mistral opazovali, kako sta se ob morje namestili dve gospe, oblečeni v zadnje tedne v tujini tolikokrat omenjeni burkini. Ena v popolnoma črnega, druga pa je bila v modri islamski plavalni opravi.

Kmalu sta prišla še moška, ki sta nosila veliki temni torbi. Gledalci so bili v šoku, ko sta namesto brisač za plažo iz torb potegnila – puški. Ni šlo za običajno strelno orožje, ampak za puški s harpuno, namenjeni za športni ribolov, s katerima sta se kmalu podala v morje.

Očividci trdijo, da je bilo nelagodje preostalih kopalcev praktično čutiti v zraku. Nekateri so pobrali svoje stvari in odšli s plaže z otroki v naročju ...

Na dogajanje so opozorili zaposlene na plaži, ti pa so moška, ki sta že odplavala v globlje morje, opozorili, da ribolov na urejeni hotelski plaži ni dovoljen. Ribiča sta tako odšla iz morja, puški zavila v brisači, ju spravila v torbi in se vrnila v hotel.