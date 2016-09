Pajki v bananah: ugriz povzroči štiriurno erekcijo, konča se lahko s smrtjo

LEICESTER – Banane, ki so prispele iz Brazilije, so v dom Gamble–Newcombe pripeljale nepovabljene goste – pajke. In to strupene, ki jim zaradi banan, v katerih jih je mogoče najti, pravijo kar enostavno banana pajki.

Sophia je po nakupovanju doma pospravljala in na eni od banan zagledala belkast kokon. Rumeni sadež je hitro izpustila, nato pa so iz njega začeli gomazeti pajki. Ashley je pograbil sesalnik in jih posesal, a od strahu, da je kakšen ostal, sta dom raje zapustila. Za The Sun je povedal, da je bilo kot v srhljivki.

Pišejo še, da ugriz takega pajka lahko pri moških povzroči bolečo, štiriurno erekcijo, ki pa se lahko konča tudi s smrtjo. Strup, ki ga brazilski pajek vbrizga žrtvi, lahko povzroča tudi trebušne krče, podhladitev, megleni vid, nenadzorovano krčenje in sproščanje mišic ...