Ošpic še niso zajezili, število obolelih naraslo na 1255

NIŠ – Srbom še vedno ni uspelo zajeziti izbruha ošpic. Od oktobra do danes so zabeležili že 1255 primerov obolelih, kar 158 pa se jih je moralo spopasti z najpogostejšim zapletom pri tej bolezni, poškodbo pljuč. V Nišu so v teh dneh sprejeli v bolnišnico osebo, ki je celo utrpela hudo poškodbo možganov.

»Sinoči smo v bolnišnico sprejeli bolnika z vnetjem možganske ovojnice,« so potrdili na infekcijski kliniki. Ob tem so dodali, da je imel pacient izjemno visoko temperaturo in je kazal znake hude utrujenosti.

»Tragično je, da zaradi bolezni, ki bi jo lahko iztrebili s cepljenjem, umirajo ljudje,« je dejal srbski imunolog Srđan Janković. »Ošpice niso edina bolezen, ki jo cepljenje prepreči. To je le ena izmed najmanj smrtonosnih bolezni, ki smo jo s cepljenjem držali pod nadzorom.« Ob tem je še izpostavil, da sta v času izbruha bolezni ključna higiena in izogibanje fizičnemu stiku.

Prvi primeri ošpic so se konec leta pojavili tudi v Sloveniji. Tik pred prazniki so pri NIJZ potrdili, da so v ljubljanskem kliničnem centru zdravili otroka, ki je zbolel po obisku v Srbiji. Pravo paniko med prebivalci pa je povzročila novica, da je na pediatrično kliniko v Ljubljani vstopil moški, ki je bil okužen s to hudo boleznijo.