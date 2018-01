Osemletnik končno dobil posteljo

Osemletni Daeyers iz Detroita je skoraj vse svoje kratko življenje brezdomec. Njegova mama Dionna, medicinska sestra po poklicu, je izgubila službo in posledično dom, v katerem je živela s sinom.

Po letih življenja v zavetiščih za brezdomce se jima je le nasmehnila sreča, mesto jima je namenilo neprofitno hišo, v kateri je bilo nekaj stolov in napihljiva postelja. Daeyers je spal na tleh na kupu odej. Socialna delavka, ki dela z družino, je stopila v stik z dobrodelno organizacijo Humble Design, ki opremlja hiše pomoči potrebnim in brezdomnim, ki dobijo streho nad glavo, in tik pred božičem hišo popolnoma opremila. Dečka, ki sam sebi pravi glava hiše, so presenetili s popolnoma opremljeno otroško sobo, v kateri stoji tudi čisto prava postelja. Osemletnik je od veselja bruhnil v jok, ko je zagledal posteljo, pa stole, blazine, igrače in celo komplet za umetniško ustvarjanje, ki si ga je tako zelo dolgo želel.

Opremili več kot 700 domov

Soustanoviteljica dobrodelne organizacije Treger Strasberg, ki je nadzorovala opremljanje, je dejala: »Vselila sta se v hišo, a nista imela pohištva, spala sta kar na tleh. Poklicala nas je socialna delavka in poskrbeli smo, da sta dobila prav to, kar sta si želela, da bi hiša zanju postala dom. Ko sem videla, koliko Daeyersu pomeni njegova soba, zlasti postelja, sem še enkrat doumela, kaj je res pomembno v življenju, in sem hvaležna za vse, kar imam. Tako vesel je bil, ker ima svojo sobo, in hkrati tako prevzet zaradi vsega, kar je prestal, da ima končno svoj prostor, da je lahko le otrok brez slehernih skrbi.« Treger se je z možem in dvema otrokoma v Michigan preselila leta 2008, leto pozneje pa z Ano Smith ustanovila dobrodelno organizacijo. Začelo se je s prej brezdomno družino, ki je dobila streho nad glavo, a ni imela pohištva. Zdaj Humble Design pomaga do trem družinam na teden in poskuša pomagati vsem, ki jih potrebujejo, v sedmih letih so opremili več kot 700 domov v Detroitu.

Pomagali so tudi Daeyersu in Dionni, s pohištvom, ki jim ga podarijo ljudje, ki ga ne potrebujejo več. Vse hranijo v skladišču, od zaves do štedilnika. »Zdaj imata Daeyers in Dionna prostor, ki mu lahko rečeta dom, zdaj lahko uresničita in ustvarita marsikaj. Čudovito je videti, kolikšen vpliv ima stabilen dom na družino. Z vsakim domom, ki ga opremimo, izvemo za novo zgodbo o upanju in zmagi. Naš cilj je zagotoviti, da nobenemu otroku ne bi bilo treba spati na tleh.«