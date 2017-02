Osem let od doma vlekla mastno plačo

PARIZ – Kandidat desnice na francoskih predsedniških volitvah, nekdanji premier François Fillon, je po zadnjih javnomnenjskih raziskavah izgubil vlogo favorita. Po izbruhu afere z domnevno fiktivno zaposlitvijo žene Penelope Fillon naj bi v aprilskem prvem krogu osvojil le 20 odstotkov glasov, kar ne bi zadostovalo za uvrstitev v majski drugi krog volitev. Kot kaže, se bosta v drugem krogu pomerila kandidatka skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen in neodvisni kandidat Emmanuel Macron. Raziskave so pokazale tudi, da si 69 odstotkov Francozov želi, da bi se François Fillon odpovedal kandidaturi.



Zgodbo, ki je postala afera Penelope, je konec januarja odkril satirični časnik Le Canard Enchaine, zdaj pa dobiva nove razsežnosti in se širi še na preostale člane družine Fillon. Najprej so novinarji odkrili, da je bila Fillonova zaposlena kot svetovalka v parlamentu in v osmih letih zaslužila okoli pol milijona evrov, od maja 2012 do decembra 2013 pa je prejemala na mesec okoli 5000 evrov od literarnega mesečnika Revue des Deux Mondes, ki je v lasti Fillonovega prijatelja Marca Ladreita de Lacharriera. Pri tem je ne na prvem ne na drugem delovnem mestu sploh nihče ni videl.



Konec preteklega tedna pa je francoska javnost izvedela, da Penelope sploh ni bila edina v družini Fillon, ki je tako mastno služila proračunski in prijateljski denar. Izkazalo se je namreč, da je znal očitno zelo podjetni predsedniški kandidat v preteklosti zelo dobro poskrbeti za svojo družino. Tako naj bi svojima otrokoma, Marie in Charlesu, oba sta pravnika, zagotovil dobro plačano delo svetovalcev, in sicer med letoma 2005 in 2007, ko je bil še senator, čeprav je po francoski zakonodaji lahko svetovalec le en član družine, poleg tega lahko senator med družino razdeli samo tretjino denarja, ki ga iz proračuna dobi za svoje osebje. A to je mnogo manj, kot sta dobivala Fillonova otroka. Marie je prejemala 3800 evrov bruto na mesec, Charles pa kar 4846.



Afero seveda preiskuje tudi francosko pravosodje, še vedno predsedniški kandidat pa vse očitke zavrača in svoje nasprotnike obtožuje, da namenoma netijo škandal.