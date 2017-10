Opravičilo Španije: v imenu policistov

MADRID – Predstavnik španske vlade v Kataloniji Enric Millo se je danes opravičil za nasilje španske policije na referendumu o samostojnosti Katalonije. »Ničesar drugega ne morem storiti, kot obžalovati. Opravičujem se v imenu policistov, ki so posredovali,« je v televizijskem pogovoru po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Millo.

Policijsko nasilje na dan referenduma, v katerem je bilo ranjenih več kot 800 ljudi, je bilo deležno številnih obsodb iz sveta.

»Ko vidim te podobe in še več, ko vem, da so bili ljudje tepeni, odrinjeni in da je bila ena oseba sprejeta v bolnišnico, ne morem pomagati, a obžalujem in se opravičujem v imenu policistov, ki so posredovali,« je dejal Millo, poroča na spletni strani Reuters.

Hkrati je Millo po navedbah BBC katalonsko vlado obtožil, da je pripravila nezakonito glasovanje.



Omilitev španske vlade, Katalonci bodo razglasili samostojnost

Millove izjave so nekateri že ocenili kot omilitev tonov s strani Madrida, ki je prepovedal referendum o samostojnosti Katalonije. Podal jih je tudi v času, ko se zdi, da so katalonski voditelji tik pred tem, da razglasilo samostojnost. Predsednik regionalne katalonske vlade Carles Puigdemont je danes napovedal, da bo v torek nagovoril katalonski parlament.

Katalonski minister Santi Vila, ki velja za tesnega Puigdemontovega zaveznika, je na drugi strani dejal, da njegova stran razmišlja o »prekinitvi ognja«, s katerim bi se izognili nadaljnjim napetostim z Madridom, poroča AFP.