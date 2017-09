Opozorilo strokovnjakov: toliko časa je še do popolnega uničenja Zemlje

Uničenje Zemlje zaradi podnebnih sprememb se morda zdi precej daleč, a strokovnjaki Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) trdijo, da nas bodo posledice onesnaževanja in brezbrižnosti udarile prej, kot si mislimo.

Gladina svetovnih morij je v zadnjih dveh desetletjih bistveno zrasla (če bi se stalil ves led, bi se gladina morij dvignila za 65 metrov, je opozarjal National Geographic že leta 2013), piše Kurir. Na nekaterih območjih (od Kalifornije do Vietnama) so temperature dosegle rekorde. Zadnja tri leta so bile zabeležene najvišje temperature v zgodovini, pišejo znanstveniki v članku na spletni strani Svetovnega gospodarskega foruma. V novem odprtem pismu šest znanstvenikov in diplomatov ter fizik opozarjajo, da bo čez tri leta Zemlja občutila najhujše posledice podnebnih sprememb. Le če se bodo emisije v zrak do leta 2020 zmanjševale, se lahko izognemo tako katastrofalnemu dvigu globalnih temperatur. Zato pozivajo podjetja in mesta, naj res poskrbijo za zmanjšanje emisij.