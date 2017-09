Opozorilo: če ste kupovali pri njih, preverite promet plačilnih kartic

BERLIN – Če ste v začetku avgusta kupovali v trgovini Aldi v Nemčiji in plačevali s kartico, preverite bančne izpiske, saj naj bi zaradi tehničnih napak prišlo do napačnega obračunavanja. Trgovina naj bi namreč zneske nakupov z računov pobrala dvakrat.

Šlo naj bi za nakupe 4. in 7. avgusta. Na dvojno zaračunavanje so opozorili kupci, Aldi pa zdaj vse poziva, naj preverijo, ali se je to zgodilo tudi njim.