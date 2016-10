Oporišče na Marsu že čez dvanajst let?

Mars ali rdeči planet, kot ga radi poimenujemo, že od nekdaj buri človeško domišljijo. Nič čudnega torej, da v zadnjih letih postaja vse bolj privlačen za velika industrijska podjetja. Eno od njih je letalsko-vesoljski gigant Lockheed Martin, ki je drugo tako podjetje v ZDA, seveda takoj za znamenitim Boeingom. Dobilo je namreč idejo, da bi zgradili Marsovo vesoljsko postajo ali Marsovo orbitalno oporišče za astronavte, ki bi bilo dolgo okrog 80 metrov in sestavljeno iz več različnih enot. Vse skupaj bi lahko uresničili že čez 12 let, pri čemer velja opozoriti, da astronavti na krovu ne bi pristali na Marsu, ampak bi ostali samo v orbiti okrog rdečega planeta.



Lockheed Martinova vizija take vesoljske postaje je bolj pragmatični približek raziskovanja Marsa. Ravno pristanek na Marsu je izjemno zahteven in težek, ker je atmosfera preredka, da bi si pri zaviranju in vstopu vanjo lahko veliko pomagali s padali, a vendar je še vedno dovolj gosta, da povzroči nastanek turbulence in onemogoči varni pristanek na površini. Vesoljskim čarovnikom je uspelo, da so na površino spustili nekaj tako masivnega, kot je mali avtomobil. Približno tak je mobilni ali gibljivi robot Curiosity (Radovednost), ki že štiri leta potuje po površini planeta, toda če govorimo o človeku ali astronavtih, je treba na površino planeta varno spustiti nekaj velikega, kot je dvonadstropna hiša. Tako je Lockheed Martin dobil idejo o orbitalni misiji in prestavil pristanek na poznejši čas, morda na leto 2033. In v naslednjih sedemnajstih letih naj bi to bilo res možno, menijo njihovi izkušeni strokovnjaki, ki že razmišljajo, kaj vse bi bilo treba, da se tak zelo zahteven in izzivalen vesoljski polet uresniči.

