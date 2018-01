Opeharjeni? Hrvaška dobi poslanca več, Slovenija pa ne

BRUSELJ – V Evropskem parlamentu trenutno sedi 751 evropskih poslancev, od teh je osem slovenskih. Če smo si obetali, da bomo z odhodom Velike Britanije pridobili še kakšen sedež, se lahko zdaj obrišemo pod nosom. V prihodnjem mandatu 2019–2024 se bo število evropskih poslancev zmanjšalo za 46 sedežev, na 705. Poročilo o razdelitvi sedežev po brexitu je v sredo potrdil Evropski parlament za ustavne zadeve, a postopek odločanja še ni končan.

Po odhodu Britancev se izprazni 73 sedežev, 46 sedežev naj bi torej za zdaj dejansko ostalo praznih, preostalih 27 pa naj bi si razdelilo štirinajst članic, ki so po ocenah zdaj preslabo zastopane glede na njihovo velikost, je včeraj poročala Slovenska tiskovna agencija. Od nove razdelitve bosta imeli največ Francija in Španija, ki bosta pridobili pet novih poslancev, Nizozemska in Italija po tri, Irska dva, po enega poslanca pa bodo dobile še Romunija, Poljska, Švedska, Avstrija, Danska, Slovaška, Finska, Estonija in Hrvaška.

Preostalih 46 sedežev bo za zdaj praznih in v rezervi za nove članice, ki bi se v prihodnosti pridružile EU. V skladu s pogodbo EU število članov Evropskega parlamenta ne sme preseči 750 plus predsednik. Razporeditev mora biti degresivno proporcionalna, kar pomeni, da manjše države dobijo več sedežev, kot bi jih, če bi se upoštevalo zgolj število prebivalcev. Najmanjše število poslancev je šest, največje pa 96.

Načrtovali še manj poslancev

Prvotni predlog za sestavo parlamenta po brexitu, predstavljen septembra lani, je predvideval zmanjšanje števila sedežev na 700. Predlog, ki ga je danes z veliko večino podprl odbor, tako predvideva nekoliko manjše zmanjšanje.

Sedanja razporeditev sedežev je: Nemčija (96), Francija (74), Velika Britanija in Italija (73), Španija (54), Poljska (51), Romunija (32), Nizozemska (26), Belgija, Grčija, Portugalska, Češka in Madžarska (21), Švedska (20), Avstrija (18), Bolgarija (17), Danska, Finska in Slovaška (13), Irska, Hrvaška in Litva (11), Slovenija in Latvija (8), Estonija, Ciper, Luksemburg in Malta (6).

Slovenski predstavniki v Evropskem parlamentu so v tem mandatu: Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Igor Šoltes, Lojze Peterle in Franc Bogovič.