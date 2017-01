Ogabni potnik v prestolnici: Pred Marto se je dotikal, moški pa nič

ŽENSKE SO SE RAZBEŽALE

ZAGREB - V hrvaški prestolnici se z javnim potniškim prometom vozi moški, ki se pred potnicami dotika svojega mednožja. Ogorčen zapis o moškem kratkih las v petdesetih z majhno bradico v črnem spodnjem in rdečem zgornjem delu trenirke s črno jakno je včeraj v facebook skupini Tudi to je Zagreb objavila Marta S.

Zmotili so jo tudi ostali moški, ki so se med 16.50 in 16.58. uro nahajali na tramvajski liniji številka 14, saj jih nadlegovalec očitno ni ganil. Prosi jih, naj prihodnjič pokličejo policijo ali pa vsiljivca vržejo s tramvaja.

Martin zapis v celoti izgleda takole.