Odvisniki že pri 10 letih

Otroci, stari komaj deset let, so že močno odvisni od družabnih omrežij, je pokazala nedavna študija, ki so jo med otroki do 12. leta starosti izvedli v Veliki Britaniji. »Ne znajo več poiskati sreče v sebi, v svoji družini, hobijih in podobnem. Srečo merijo po številu všečkov, svojo vrednost po tem, koliko spletnih prijateljev imajo, čeprav teh v resničnem življenju morda niti ne poznajo in se z njimi niso in ne bodo nikoli srečali,« je skrb vzbujajoče rezultate strnila Anne Longfield, predstavnica britanske socialne službe. Longfieldova še trdi, da se starši premalo zavedajo nevarnosti, ki na otroke prežijo na družabnih omrežjih.

Otrokom vrniti otroštvo

»Veliko je bilo govora o tem, naj otroci ne sprejemajo prošenj za prijateljstvo od neznancev, o spolnih zlorabah in podobnem, a družabna omrežja so nevarna tudi z drugih gledišč. Morda se staršem zdi popolnoma nedolžno, če njihov otrok klepeta s prijatelji, objavlja fotografije in komentira druge. Ne zavedajo se, da ima vse to izjemno škodljive posledice na njihovo psiho,« dodaja. Šlo naj bi celo tako daleč, da otroci svoje izlete in prostočasne dejavnosti načrtujejo glede na priljubljenost krajev in njihovo fotogeničnost, nato pa prijatelje prosijo za všečke. »Otroci menijo, da bodo njihova prijateljstva ogrožena, če ne bodo dovolj hitro všečkali fotografije ali posnetka prijatelja, enako so prepričani, kadar nekomu njihova fotografija ni všeč. To jih lahko izjemno potre, kar ni zdravo,« svari Longfieldova.

Gre seveda tudi v drugo smer. Že osemletniki so v raziskavi povedali, da jih všeček neverjetno osreči, menda celo bolj kot darilo, pohvala staršev in podobno. »Ko dobiš 50 všečkov, se počutiš dobro, ker veš, da ljudje mislijo, da si na tisti fotografiji videti dobro,« je denimo povedal enajstletni Harry, z njim se je strinjal njegov vrstnik Aaron. Tudi enako staro Annie že močno skrbi, kakšna je na fotografijah, in jih mrzlično obdeluje v različnih aplikacijah, da bi bila videti čim bolje. A kaj lahko starši naredijo, da bi bilo drugače? »Treba jih je čustveno izobraziti, jim povedati, da všeček ne pomeni nič drugega kot to, da je nekomu všeč njihova fotografija. Fotografija, ne oni! Veliko dela nas še čaka, če želimo otrokom vrniti otroštvo in vrednote,« je prepričana Longfieldova.