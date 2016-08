Odstavili so predsednico

BRASILIA – Brazilski senat je danes prepričljivo izglasoval odstavitev predsednice Dilme Rousseff zaradi obtožb o poneverjanju proračunskih izkazov. Za odstavitev 68-letne predsednice je bilo treba 54 glasov senatorjev, na koncu pa jih je njeno razrešitev podprlo 61. Proti jih je glasovalo 20. Senat je sicer Rousseffovo že 12. maja suspendiral za 180 dni, zdaj pa se je postopek dokončal. Njen položaj je že tedaj začasno prevzel podpredsednik Michel Temer, zdaj pa bo postal predsednik do novih predsedniških volitev, ki so predvidene v letu 2018. Zaprisegel bo že nocoj ob 21. uri po srednjeevropskem času.

Kljub odstavitvi pa senatorji Rousseffovi niso prepovedali tudi opravljanja javne službe. Grozilo ji je namreč kar osem let tovrstne kazni, a za to potrebna dvotretjinska večina senatorjev na glasovanju o tej točki ni bila dosežena; to prepoved je podprlo le 42 od 81 senatorjev. Rousseffova je sicer proces odstavitve označila za državni udar in senatorje še v ponedeljek pozivala, naj glasujejo za demokracijo in je ne odstavijo.

Kot prva predsednica Brazilije je bila na položaju od leta 2011, ko je nasledila Luiza Inacia Lulo da Silvo. Odnesle so jo obtožbe o poneverjanju proračunskih izkazov z nezakonitim izposojanjem denarja iz državnih bank, kar je prikazovala kot proračunske prihodke. V ozadju pa je bila predvsem njena velika nepriljubljenost, potem ko je državno gospodarstvo zdrsnilo v recesijo, politiko pa začela pretresati afera za afero. Piko na i je postavila velika korupcijska preiskava, povezana z državnim naftnim podjetjem Petrobras.

Afera Petrobras sicer senco meče tudi na Temerja, ki bo zdaj novi predsednik. Poleg tega ni preveč priljubljen, bil pa je tudi že kaznovan zaradi kršenja določil o financiranju volilne kampanje. Vendar pa obljublja gospodarske reforme, pospešeno privatizacijo in krčenje javnih izdatkov, s čimer si je zagotovil podporo vlagateljev.

Z odstavitvijo Rousseffove in s prihodom Temerja ter njegove konservativne stranke PMDB se je končala tudi 13-letna vladavina levičarske Delavske stranke v največji latinskoameriški državi, kjer je sicer brezposelnih 11,5 milijona ljudi (od 200 milijonov).