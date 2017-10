Odpoklicali na tisoče vozil: sedeži slabo pritrjeni

SAN FRANCISCO – Ameriški proizvajalec luksuznih električnih vozil Tesla je odpoklical 11.000 vozil model x, kjer obstaja možnost, da zadnji sedeži ob trku zdrsnejo naprej. Kot so poudarili v družbi, možnost napake obstaja le pri manjšem deležu vozil, a so jih preventivno odpoklicali več.

Iz Tesle so v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili, da so notranji preizkusi pokazali, da je treba pri nekaterih vozilih modelnih let 2016 in 2017 morda učvrstiti pritrdilni sistem druge vrste sedežev. »Čeprav Tesla ni prejel poročil o kakršnih koli nevšečnostih ali nesrečah, povezanih s to zadevo, bomo nadaljevali prostovoljni odpoklic, da preverimo vozila in se prepričamo, ali so pri njih morda potrebne prilagoditve,« so pojasnili v družbi.

Lastniki lahko vozila po njihovih zagotovilih nemoteno uporabljajo še naprej, a naj do obiska pooblaščenega serviserja po možnosti preprečijo, da bi v drugi vrsti hkrati dva odrasla sedela na levem in sredinskem sedežu. Avtomobilski proizvajalec je sicer v začetku meseca razočaral s podatkom o skromni proizvodnji novega avtomobila model 3. Zaradi težav v proizvodnji so namreč proizvedli le 260 primerkov težko pričakovanega modela.

Avgusta so pri Tesli napovedovali, da bodo v tretjem četrtletju prodali 1500 primerkov tega avtomobila, in pojasnili, da bi lahko proizvodnjo do konca leta dvignili na 5000 avtomobilov tedensko. Nižje številke so posledica proizvodnih ozkih grl, ki pa jih odpravljajo.