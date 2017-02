Odlični obeti za BDP, črne strukturne napovedi za 2018

BRUSELJ – Evropska komisija je v zimski gospodarski napovedi občutno izboljšala obete za rast BDP v Sloveniji. Za letos in prihodnje leto ji napoveduje triodstotno gospodarsko rast. Strukturni fiskalni položaj pa se bo do leta 2018 precej poslabšal. Strukturni primanjkljaj naj bi se v obdobju 2016–2018 zvišal z 1,9 odstotka na 2,6.

Slovenija nad povprečjem

S triodstotno rastjo v tem in prihodnjem letu je Slovenija precej nad povprečjem v območju evra in EU. Napoved je tudi občutno boljša kot jeseni, ko ji je komisija za letos in prihodnje leto napovedala 2,6- oziroma 2,2-odstotno rast. Nekoliko boljša je tudi napoved javnofinančnega primanjkljaja. Za letos komisija Sloveniji napoveduje 1,7-odstotnega, za prihodnje leto pa 1,4-odstotnega, medtem ko ji je jeseni napovedala za letos dveodstotnega, za prihodnje leto pa 1,5-odstotnega.

Primanjkljaj tako ostaja znatno pod tremi odstotki BDP, kar kot zgornjo dovoljeno mejo določajo evropska proračunska pravila. Bruselj je lani spomladi tudi ustavil postopek proti Sloveniji zaradi presežnega primanjkljaja.

Črne napovedi za 2018

Še vedno pa jo opozarja na strukturni fiskalni napor. Strukturni fiskalni položaj Slovenije pa se bo po bruseljski napovedi v obdobju 2016–2018 občutno poslabšal. To bo po navedbah komisije predvsem posledica velike spremembe v proizvodni vrzeli.

Strukturni primanjkljaj v Sloveniji je bil po podatkih komisije v lanskem letu 1,9-odstoten, letos naj bi bil 2,1-odstoten, v prihodnjem letu pa 2,6-odstoten.