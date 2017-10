Odkrili so grob priljubljenega Miklavža

ANTALYA – Arheologi so vzhičeni, potem ko so pod starodavno cerkvijo našli posmrtne ostanke, ki najverjetneje pripadajo svetemu Nikolaju oziroma Miklavžu. V južnoturški provinci Antalya leži mesto Demre (poznano tudi kot Mira), ki velja za rojstno mesto Miklavža. Grobnico so odkrili po naključju, ko so z elektronskimi napravami odkrili razpoke pod starodavno cerkvijo svetega Nikolaja. Zdaj so prepričani, da so tam nepoškodovana grobnica in kosti čaščenega svetnika. Če imajo prav, se bo s tem odkritjem končala dolgotrajna debata, kje je pokopan. Istočasno bi odkritje njegovega groba lahko pretreslo na milijone otrok, ki jih Miklavž vsako leto obišče.

343. leta naj bi Miklavž umrl na območju današnje Turčije.

Svetnik, ki je živel v četrtem stoletju, je slovel po radodarnosti in skrbi za revne. Po njegovem zgledu so v tridesetih letih ustvarili Božička. Prav zaradi tega v zahodnjaških medijih najdbo Miklavža enačijo kar z odkritjem groba Božička. Po legendi naj bi bil Miklavž pokopan v cerkvi, ki nosi njegovo ime, vendar doslej groba še niso odkrili. Če je grobnica resnična, to potrjuje domnevo, da se je rodil v tretjem stoletju in je deloval na območju današnje Turčije. Težava je v tem, da je grobnica pod mozaikom, zato jo bo težje doseči. »Prepričani smo, da svetišče in bilo poškodovano, a je težko dostopno,« je povedal Cemil Karabayram iz organizacije za zaščito kulturne dediščine. »Imamo zelo spodbudne rezultate, pravo delo pa se bo šele začelo. Dosegli bomo grobnico in morda odkrili nedotaknjene posmrtne ostanke svetega Miklavža.«