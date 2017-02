Od pršila je bil komaj pri zavesti, bolela ga je glava, potem je umrl

KUALA LUMPUR – Malezijska policija je pridržala drugo žensko, ki je domnevno vpletena v umor Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una . Kmalu zatem so prijeli še Malezijca, ki jih je do nje pripeljal in zdaj sodeluje v preiskavi, je potrdil predstavnik policije. V zvezi z umorom iščejo še več osumljencev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Žensko so aretirali, potem ko so jo posnele kamere na letališču v Kuala Lumpurju, kjer je v ponedeljek umrl diktatorjev brat. Po navedbah policije gre za 25-letnico z indonezijskim potnim listom na ime Siti Aišah. Ob aretaciji je bila sama.

Iščejo več osumljencev

Pred tem je malezijska policija v sredo na letališču v Kuala Lumpurju v zvezi z umorom prijela žensko z vietnamskim potnim listom z imenom Doan Thi Huong in rojstnim datumom 31. maj 1988. Tudi to osumljenko so identificirali na posnetkih nadzornih kamer, ob aretaciji pa je bila sama. Po poročanju malezijske tiskovne agencije Bernama bodo oblasti obe osumljenki pridržali teden dni zaradi preiskave. Policija v zvezi z umorom išče še več osumljencev.

Južnokorejska tiskovna agencija Jonhap poroča, da je imel Kim Džong Nam ob smrti pri sebi potni list na ime Kim Čol. Namestnik malezijskega premierja Ahmad Zahid Hamidi je novinarjem povedal, da je severnokorejsko veleposlaništvo potrdilo, da je v ponedeljek ubiti moški s tem potnim listom Kim Džong Nam.

Poškropili so ga s tekočino

Predstavnik policije Fadzil Ahmat je za malezijski časnik The Star v sredo povedal, da so 45-letnega brata severnokorejskega voditelja zastrupili približno eno uro pred tem, ko bi se moral vkrcati na letalo za Macao. »Uslužbencu pri odhodih je povedal, da ga je nekdo od zadaj zgrabil za obraz in ga poškropil z neko tekočino. Prosil je za pomoč in takoj so ga poslali v kliniko na letališču. Takrat je tožil zaradi glavobola in je bil komaj pri zavesti,« je pojasnil. Nato je doživel epileptični napad in umrl med prevozom v bolnišnico, je dodal Fadzil.

Namestnik malezijskega premierja Hamidi je potrdil, da je Pjongjang zahteval posmrtne ostanke Kim Džong Nama, ter napovedal, da jih bo Malezija izročila Severni Koreji po koncu posmrtnih postopkov. Južnokorejski mediji so pred smrtjo Kim Džong Nama že dlje časa poročali o napetostih med njim in Kim Džong Unom ter namigovali, da se severnokorejski diktator želi znebiti svojega polbrata. Ta je sicer vseskozi zatrjeval, da ne želi prevzeti oblasti v državi.

